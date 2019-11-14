Операторы не съезжают с тарифа

Несмотря на анонсированную президентом ОАО РЖД Олегом Белозеровым гладкость тарифной кампании на 2020 год, споры вокруг нее все же возникли. Так, операторская компания «Евросиб СПб — Транспортные системы» предложила заморозить плановую индексацию тарифа ОАО РЖД на 3,5%. За счет индексации монополия планирует собрать в 2020 году 54 млрд руб. Эксперты считают «заморозку» нереальной, но видят саму постановку этого вопроса на фоне неосвоения монополией соразмерной части инвестпрограммы как грамотный тактический шаг, предупреждающий введение дополнительных надбавок.

Владелец и президент «Евросиб СПб — Транспортные системы» Дмитрий Никитин предложил на президиуме Союза операторов железнодорожного транспорта рассмотреть вопрос о возможной «заморозке» тарифов ОАО РЖД в 2020 году. В письме с таким предложением (“Ъ” видел документ) господин Никитин отмечает, что за десять месяцев погрузка на сети снизилась и в силу состояния внешних рынков можно ожидать дальнейшее снижение.

Плановая индексация тарифов ОАО РЖД в 2020 году на 3,5% «повлечет за собой дальнейший рост себестоимости перевозимых грузов, что дополнительно снизит конкурентоспособность товаров на внешних рынках», пишет он. При этом господин Никитин замечает, что с 2019 года на 6% был увеличен тариф на порожний пробег, что вылилось в рост тарифа на него на 9,8%. «Ожидалось, что повышенный тариф на порожний пробег заставит операторов изменить свои логистические схемы и вывозить больше попутных низкодоходных грузов, однако фактически это вылилось в банальное повышение цен»,— сообщается в письме. При этом у ОАО РЖД наблюдается рекордная рентабельность, прибыль выводится в виде дивидендов, отсутствует «контроль адресности и своевременности инвестиций ОАО РЖД в инфраструктуру», растут и доходы монополии от дополнительных услуг — вроде платных ниток графика или отстоя вагонов «без предоставления обоснованной калькуляции».

Доходы ОАО РЖД от индексации тарифа на 3,5% в 2020 году, говорилось в пояснительной записке к финплану компании, составляют 53,9 млрд руб. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что придерживаются «принципов, заложенных в долгосрочной программе развития и принятых по результатам обсуждений с потребителями услуг». Там напоминают, что параметры индексации определены в соответствии с долгосрочной моделью тарифообразования на уровне инфляции минус 0,1 п. п.

В «Евросиб СПб» оперативных комментариев “Ъ” не дали. Мера неплохая, но для развития отрасли нужно системное решение, а не разовое, говорит источник “Ъ” в отрасли. «Иначе можем получить краткосрочный эффект, а последующее размораживание приведет к еще большим расходам, ведь монополия постарается компенсировать убытки»,— говорит он.

Индексация на уровне инфляции 3,5% «в целом выглядит справедливой», полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С учетом того, что ОАО РЖД потеряло возможность вводить надбавки в рамках тарифного коридора, но будет вынуждено поддерживать масштабные скидки (так, уже 30% нефтепродуктов возится по льготным условиям), фактически индексация будет еще меньше. Другое дело, говорит эксперт, что остаются вопросы к монополии в части инфраструктурного строительства и отчасти в организации движения на сети. «Риторика "вы не осваиваете 50 млрд руб. инвестпрограммы на БАМе и Транссибе; так, возможно, вам эти средства не так уж и нужны" имеет право на существование»,— полагает он. В 2019 году инвестпрограмма ОАО сокращена на 57,5 млрд руб., в том числе на 26,2 млрд руб. в части модернизации БАМа и Транссиба, представляющей наибольший интерес для экспортеров.

Также, продолжает господин Бурмистров, отмена индексации в 2020 году может быть разумным тактическим шагом в диалоге с ОАО РЖД, поскольку «в конце тарифной кампании традиционно образуются неожиданные дополнительные надбавки, и в качестве превентивной меры разумно поднять вопрос о том, что и плановая индексация избыточна, даже с учетом заведомой нереалистичности такой меры».

Наталья Скорлыгина