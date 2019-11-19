Коммунисты засобирались в Иркутск

Депутаты Государственной думы и региональных законодательных органов от КПРФ планируют на регулярной основе посещать Иркутскую область, чтобы оказать поддержку своему соратнику, губернатору региона Сергею Левченко. По их словам, против губернатора, которому в следующем году предстоят перевыборы, организована информационная кампания. В прошедшие выходные область посетил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, следующим должен стать лидер фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области журналист Максим Шевченко.

Как рассказал “Ъ” депутат Государственной Думы Денис Парфенов, в прошедшие выходные он провел серию встреч с избирателями и партийными активистами в Иркутске и в Ангарске. По словам депутата Парфенова, его визит был связан «с информационной войной, развязанной против губернатора Сергея Левченко». Депутат считает, что информационная атака на господина Левченко связана с вопросами восстановления инфраструктуры после наводнения в регионе.

Как ранее сообщал “Ъ”, ОНФ обвинил правительство Иркутской области в срыве выполнения поручений президента по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате наводнений летом этого года: 70% граждан, опрошенных активистами, заявили, что не знают, где получить положенную помощь. В ответ региональные власти запросили данные граждан, столкнувшихся с такими затруднениями. Иркутские чиновники заявили, что единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. получили 46 704 человека. Также принято 6898 заявлений на выдачу жилищного сертификата, выдано 6534 сертификата и оплачено 3166 свидетельств на сумму 9,28 млрд руб.

В иркутской прессе были опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, которые оказались неблагоприятными для Сергея Левченко.

Согласно результатам, 60% жителей области недовольны положением дел, а 52% считают, что региону нужен новый руководитель.

Негативно оценили работу губернатора 36% респондентов, и лишь 17% — позитивно. 57% опрошенных считают, что Левченко в течение двух-трех следующих лет не сможет добиться позитивных изменений в области.

Сергей Левченко в 2015 году выиграл выборы губернатора Иркутской области у единоросса Сергея Ерощенко. В 2020 году у него истекает срок полномочий. До этого Сергей Левченко может уйти либо по собственному желанию, либо в связи с утратой доверия президента. Однако источники “Ъ” говорят, что решение о его возможной отставке пока не принято. Зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин сказал “Ъ”, что работа с населением области будет усилена, чтобы поддержать Сергея Левченко.

По его словам, график поездок будет определяться в плановом режиме. В обкоме партии “Ъ” сообщили, что следующим запланирован приезд в регион лидера фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области журналиста Максима Шевченко. Сам господин Шевченко отказался подтвердить информацию о поездке.

Политолог Ростислав Туровский говорит, что для КПРФ защита Левченко и его губернаторства стала вопросом принципиальным. «Ставки высоки, поскольку есть и федеральные, и региональные элиты, заинтересованные в смене губернатора. Если Левченко лишится должности, это поставит его партию в неудобное положение»,— считает он. Политолог не считает, что речь идет о кампании по устранению всех неугодных губернаторов: «Скорее это интриги противников в элитах. Кремлю же невыгодно портить отношения с парламентскими партиями, и коммунисты фактически на это намекают».

Иван Тяжлов; Екатерина Еременко, Иркутск