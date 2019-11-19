Telegram объявил конкурс по разработке новостного агрегатора

Мессенджер Telegram запустил конкурс на создание алгоритма для ранжирования новостей Data Clustering Contest. Призовой фонд двух этапов конкурса составит $200 тыс., сообщается в Telegram-канале Telegram Contests. Там же опубликованы и правила Data Clustering Contest (версия на русском языке).

Разработчики должны представить алгоритм, который сможет отличать тексты на русском и английском языках от текстов на других языках; отделять новости от других текстов; группировать новости по семи категориям: «Общество», «Экономика», «Технологии», «Развлечения», «Наука», «Спорт» и «Другие». Также алгоритм должен будет группировать похожие новости в сюжеты и ранжировать их.

На создание алгоритма желающим принять участие в конкурсе выделили две недели. Свои разработки участники Data Clustering Contest должны загрузить на @jobs_bot до 22:50 мск 2 декабря.

Авторы лучших работ разделят призовой фонд в размере $100 тыс. и смогут поучаствовать во втором этапе конкурса, где получат шанс претендовать еще на $100 тыс.

Создание нового новостного агрегатора основатель Telegram Павел Дуров анонсировал в июне. Для работы над новым агрегатором господин Дуров рассчитывал привлечь разработчиков, работающих над «Яндекс.Новостями» и другими сервисами рекомендаций контента.