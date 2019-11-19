МВД и Минэкономики согласовали порядок выдачи «красивых» номеров

Как выяснил “Ъ”, МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать «красивые» автономера. Такие госзнаки можно будет получать через портал госуслуг.

Для получения номера через госуслуги автовладельцу придется ввести на портале желаемое сочетание, проверить, не занято ли оно, и подтвердить бронь. В течение суток номер надо будет выкупить. Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» номеров: пошлина будет на порядок выше (может достигать 200–300 тыс. руб., такова цена некоторых ГРЗ на сером рынке), но размер еще не определен.

Напомним, разработать правила проведения аукционов по продаже госзнаков еще в 2010 году распорядился Владимир Путин, работавший тогда премьер-министром. Минэкономики начало готовить проект в 2018 году. Первоначально ведомство настаивало исключительно на проведении аукционов, а ГИБДД — на использовании фиксированной госпошлины.

Подробнее о концепции — в публикации “Ъ” «Водителям обеспечат численное преимущество».