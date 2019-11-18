Протестующим нашли лагеря подготовки Тем, кто в них якобы учился, грозит уголовное преследование

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обнаружили в ряде регионов финансируемые из-за рубежа «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций и предлагают ввести особое уголовное наказание для тех, кто прошел в них обучение, а потом устраивал протестные акции. Что это за лагеря и где они находятся, депутаты не уточнили. Член комиссии Адальби Шхагошев заявил, что речь идет о «виртуальных лагерях—концентрации протестных мыслей в соцсетях».

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций. Напомним, по итогам последнего заседания комиссии 14 ноября ее глава депутат Василий Пискарев (ЕР) сообщил, что материалы об обнаруженных попытках иностранных СМИ, НПО и НКО влиять на внутреннюю политику в 19 регионах России будут направлены в Минюст и Генпрокуратуру.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, НКО, инициировавшие создание центров подготовки участников протестных акций, помимо Москвы и Петербурга могут действовать также в Екатеринбурге, Крыму, Калининграде, Омске и ряде регионов Северного Кавказа. Точный список организаций и их местонахождение парламентарии не разглашают.

Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».

Адальби Шхагошев также рассказал “Ъ”, что депутаты намерены ввести уголовную ответственность за организацию протестных акций для тех, кто прошел обучение в таких организациях, вплоть до лишения свободы. По его словам, соответствующий законопроект «будет внесен в следующем году», а его авторами, возможно, станут сразу несколько депутатов. Его слова подтвердил также входящий в комиссию депутат Андрей Исаев: «Комиссия приняла решение разобраться в ситуации и подготовить соответствующий законопроект». Впрочем, господин Исаев объяснил “Ъ”, что пока преждевременно говорить о том, будет ли это новая статья УК или поправки к действующим статьям.

«Все, что связано с УК, требует тщательной проработки, обоснования, и, конечно, сроки (лишения свободы.— “Ъ”) должны быть связаны с последствиями несанкционированного митинга: гибель людей, масштаб причиненного ущерба»,— заявил “Ъ” господин Шхагошев. Он уточнил, что уголовная ответственность будет распространяться только на организаторов несанкционированных акций, которые обучались в финансируемых иностранными государствами «лагерях».

«Человек, прошедший обучение в подобном центре, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга»,— объяснил “Ъ” господин Шхагошев.

По мнению адвоката Дмитрия Зацаринского, «добыть доказательства того, что человек где-либо обучался именно организации протестных акций», будет проблематично, для этого придется проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Отметим, российским УК уже предусмотрена уголовная ответственность за организацию несогласованных митингов и демонстраций. Согласно ст. 212.1 УК РФ, за неоднократные нарушения при организации либо проведении таких мероприятий предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб. Максимальное наказание составляет пять лет тюремного заключения.

Никита Прокшин, Ангелина Галанина