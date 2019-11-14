Разгоны над ошибками

Сегодня на заседании президиума президентского Совета по правам человека (СПЧ) будут определены докладчики для выступлений на традиционной встрече президента РФ с членами совета в декабре. Накануне заседания глава СПЧ Валерий Фадеев срочно собрал членов комиссии совета по гражданским свободам, чтобы обсудить, в частности, дело о беспорядках накануне выборов в Мосгордуму. Как рассказали “Ъ” участники, речь шла о «несоразмерности наказаний силовикам и участникам московских протестов» и «неспособности правоохранителей признавать ошибки». Господин Фадеев объявил, что «берет под личный контроль дела Егора Жукова, Сергея Фомина и Самариддина Раджабова» — фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве и намерен «направить обращения в СКР и Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на эти уголовные дела».

По словам главы комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николая Сванидзе, «срочность была связана с предстоящим в четверг президиумом СПЧ, где состоится распределение тем докладов президенту». Члены комиссии, уточнил Николай Сванидзе, «не знали повестки заседания и имен приглашенных правоведов», о которых сообщалось на сайте СПЧ. Эту информацию “Ъ” подтвердил глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, член комиссии, не успевший попасть на заседание. По его словам, «господин Фадеев сообщил, что у него сформировалась позиция (по протестам в Москве.— “Ъ”), но какая, не уточнил».

Сам господин Фадеев заметил, что «никакой спешки не было», а его сформировавшаяся позиция связана с намерением «направить в Генпрокуратуру и СКР обращения с просьбой обратить внимание на дела Егора Жукова, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина», которые глава СПЧ «берет под личный контроль».

«Также мы намерены встретиться с руководством МВД и Росгвардии, чтобы озвучить предложения по коррекции работы правоохранительных органов на несогласованных акциях протеста в России, где мои коллеги по СПЧ были наблюдателями»,— рассказал “Ъ” господин Фадеев.

Одним из таких наблюдателей был исключенный из состава совета указом президента России 21 октября эксперт по избирательным правам Илья Шаблинский. По его мнению, «обращать внимание на три дела бессмысленно, так как нужно напомнить об уже сформированной позиции СПЧ». «Оценка событиям 27 июля в Москве уже была дана (в августе и сентябре члены СПЧ писали обращения в силовые ведомства и делали заявления.— “Ъ”), и новые письма вполне могут быть имитацией деятельности,— считает господин Шаблинский.— В частности, СПЧ заявлял, что никаких массовых беспорядков 27 июля в Москве не было, что дело Константина Котова (осужден за многократное нарушение правил проведения митингов.— “Ъ”) прямо противоречит постановлению Конституционного суда РФ».

Напомним, 12 августа СПЧ направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой провести проверку обоснованности возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. По состоянию на 6 ноября ответ получен не был, однако на вчерашнем заседании комиссии этот вопрос не обсуждался, сообщил “Ъ” Николай Сванидзе. «Речь шла (13 ноября.— “Ъ”), в частности, о встрече с руководством силовых структур на площадке СПЧ и о том, что нам не нравятся двойные стандарты в подходах к наказаниям тех, кто выходит на несогласованные митинги, и тех, кто, обеспечивая охрану правопорядка на этих митингах, превышает свои полномочия, совершает должностные преступления»,— уточнил господин Сванидзе.

По словам члена СПЧ Аниты Соболевой, примеры несоразмерности наказаний силовикам и участникам протестов члены совета намерены «включить в таблицу, которую планируется использовать как аргумент в диалоге с представителями ведомств».

«У нас можно получить два года за домашнее насилие, за пытки в полиции — условный срок, а за участие в мирном, но несогласованном протесте — пять лет,— рассказала госпожа Соболева.— Также мы обсудили отсутствие механизмов исправления ошибок, когда полиция и СКР идут до конца, задержав кого-то: если одно дело разваливается, ищут второе. Это происходит сейчас с делом Егора Жукова (студент ВШЭ Егор Жуков сначала обвинялся в участии в массовых беспорядках, но после того как защита доказала обратное, дело было переквалифицировано на "призывы к экстремистской деятельности".— “Ъ”). Мы будем настаивать на встречах с силовыми ведомствами».

Планировалось, что о летних протестах в Москве президенту России в декабре должны были докладывать Николай Сванидзе и политолог Екатерина Шульман, исключенная из состава совета вместе с Ильей Шаблинским, а также правозащитниками Павлом Чиковым и Евгением Бобровым. О работе судебной системы должна была докладывать судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, 22 октября подавшая заявление о выходе из СПЧ «в связи с назначением нового главы совета».

Мария Старикова