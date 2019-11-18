Великобритания перенастроит санкционный режим

После «Брексита» Великобритания может ужесточить санкции против российских компаний. По крайней мере, бизнесменам нужно быть готовыми к этому — такое предостережение озвучил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью «РИА Новости» он отметил, что в Палате общин открыто обсуждают возможность введения дополнительных национальных санкций в отношении российских компаний.

Скорее всего, Лондон просто скопирует уже действующие сейчас ограничения и пополнит список индивидуальных санкций, полагает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк: «Если санкции будут ужесточать, то, естественно, в отношении тех, кого они уже касаются. Максимум, что сможет сделать Великобритания, — не пускать каких-то очередных парламентариев, конкретных лиц, которые якобы, по их мнению, служили в ГРУ и так далее. В общем, политические нюансы, которые большинства из нас не касаются».

Если Великобритания введет национальные санкции, это пошатнет положение Лондона как международного финансового центра, считает представитель российского МИД. Там прогнозируют бегство иностранных инвесторов и ссылаются на данные властей Германии, которые подсчитали, что с момента референдума по «Брекситу» в 2016 году больше 30 финансово-кредитных организаций из 14 стран перевели свои представительства из Лондона во Франкфурт-на-Майне. Ужесточение санкций против России ударит по самим же британцам, соглашается начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян: «Отдельные локальные моменты возможны, как, например, в случае с “Русалом”. Одно время на лондонской бирже металлов заблокировали все сделки с алюминием компании, но вот сейчас разблокировали. В любом случае Британия сама себе в ногу стрелять точно не будет.

Посему я думаю, что какие-то точечные санкции будут, но масштабные секторальные или тотальные по типу иранских — точно нет.

Какого-то особого эффекта от ограничений я не жду, потому что все-таки Великобритания — это не Евросоюз, и тем более не Соединенные Штаты, то есть влияние на российскую экономику, бизнес это не окажет, потому что есть очень много других локаций, где можно абсолютно спокойно разместиться и в случае чего там обосноваться».

По данным российских дипломатов, свою санкционную политику, после «Брексита» Соединенное Королевство будет координировать как с Евросоюзом, так и с США. Собственный корреспондент “Ъ FM”в Лондоне Андрей Остальский отмечает, что без англичан ЕС может даже смягчить отношение к России: «В настоящее время Великобритания, как член Европейского союза, участвует в принятых общеевропейских санкциях против России, которые, кстати, были приняты в значительной мере по инициативе Лондона. То есть британцы стояли у истоков этой общей позиции. Естественно, представители Форин-офиса и правительство в полуофициальном порядке разъясняли, что после выхода из ЕС Британия вернется к тому же режиму, воспроизведет его в индивидуальном порядке, то есть ничего не изменится — как было, так будет и сейчас. Но многие комментаторы обратили внимание на то, что именно потому, что это была лондонская инициатива, с уходом Соединенного Королевства сторонников осуществления жесткого режима санкций в ЕС станет меньше, и у России, наверное, появляются какие-то шансы добиться некоторого смягчения этого режима».

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Несмотря на агрессивную позицию Лондона, у России с Соединенным Королевством сохраняются довольно прочные торгово-экономические связи. По состоянию на август, объем двустороннего товарооборота оценивался почти в $10 млрд. После выхода страны из Евросоюза потребуется внести правки в действующий торговый режим. Например, в распределение тарифных квот, в организацию торгового мореплавания — эти вопросы сейчас регулируются нормами ЕС. А после «Брексита» придется подписывать новые двусторонние соглашения.

Светлана Белова