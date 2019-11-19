Удостоверение обналичности

Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы. Это должно ограничить вывод средств со счетов для обналичивания или других мошеннических операций. Но юристы считают, что проверка не сможет полностью решить проблему. Очевидный положительный эффект виден в первую очередь для банков, с которых в результате снимется ответственность за исполнение документов КТС.

Минюст подготовил законопроект, который наделяет судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС). Они создаются для разрешения индивидуальных трудовых споров на предприятии, в состав входят представители работников и работодателя. Решения комиссий имеют статус исполнительного листа. Если пристав или сам работник предъявляет документ в банк работодателя, тот обязан списать средства со счета компании в пользу пострадавшего. Однако, как указывают эксперты, все чаще решения КТС используются в противоправных целях. Пример тому — недавний случай с клиентом Тинькофф-банка. В банк было представлено решений КТС на сумму более 5 млн руб., он списал на основании документа деньги со счета юрлица, а компания затем предъявила претензии.

На прошедшей 18 ноября встрече, посвященной проблеме удостоверений КТС, Национальный совет финансового рынка (НСФР) сообщил о предложениях по поправкам к законодательству, которые усложнят использование комиссий мошенниками. Среди них было увеличение срока проверки документа с 7 до 14 дней, взыскание сумм свыше 200 тыс. руб. только через приставов и уведомление трудовой инспекции о создании комиссий.

По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, рост операций обналичивания в 2019 году, который фиксирует ЦБ, как раз связан с активным применением для этих целей удостоверений КТС.

«Эта схема используется мошенниками только для обналичивания, только для вывода денежных средств из банка»,— соглашается руководитель управления комплаенс Тинькофф-банка Галина Кузнецова.

Ведущий консультант Минюста Надежда Мануйленко сообщила, что министерством уже подготовлен законопроект (находится в стадии согласования с Минфином и Минтрудом), согласно которому судебные приставы получат полномочия по проверке удостоверений КТС.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день доля взысканий по данным документам в общем объеме исполнительного производства очень высока — с начала года приставам было предъявлено 165тыс. КТС для взыскания.

В кредитных организациях поддерживают это предложение. По словам директора правового департамента ХКФ-банка Александра Гонтаренко, если приставы будут проверять подлинность удостоверений КТС, то это «как минимум защитит банк от претензий к нему со стороны клиента, со счета которого было проведено списание». В то же время не все банкиры уверены в качестве проверки. «Передача вопроса проверки удостоверения КТС приставам — интересная идея, но смущают механизмы реализации,— отмечает старший вице-президент Новикомбанка Станислав Сушко.— Для приставов это может быть задачей сотого приоритета, и проверка будет формальной». Эти опасения разделяют и юристы. «Сейчас приставы загружены на 120%, качественных проверок не будет, если не увеличить в разы штат службы»,— уверен глава КА «Наговицын и партнеры» Дмитрий Наговицын. По словам руководителя уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александра Иноядова, разумнее было бы также усилить ответственность за проверку подлинности документов для банков, чтобы исключить и тут формальный подход.

Вместе с тем, по словам члена экспертного совета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности Дениса Фролова, проверка поможет выявить лишь откровенно мошеннические документы. От схем с обналичиванием денег, выводом средств с арестованных счетов или из фирмы-банкрота она не убережет, считает он. По словам юриста Horizon Global Кристины Черкасовой, формальная проверка не позволит решить проблему с мошенническими удостоверениями КТС, в большинстве случаев документы подлинны, но используются в целях вывода денежных средств под видом выплаты заработной платы. «Если же приставы будут проводить длительную проверку с вызовом работников для дачи заявлений по образовавшейся перед ними задолженности, то уйдет весь смысл КТС, выраженный в быстрой защите интересов работников, так как взыскать долг по зарплате через суд будет проще»,— резюмировала госпожа Черкасова.

Вероника Горячева