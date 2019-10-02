Частным приставам подготовили проект

Подготовленный в недрах Торгово-промышленной палаты (ТПП) законопроект о частных судебных приставах вызвал бурные дебаты у экспертного сообщества. С одной стороны, введение в России подобного института даст новые возможности для развития коллекторского рынка и бизнеса юридических компаний. С другой же стороны — слишком много положений документа вызывает возражения и требует доработки.

Вчера в ТПП прошло экспертное обсуждение проекта закона, вводящего в России институт частных судебных приставов. Данный законопроект был разработан Комиссией по финансовой безопасности Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ. Согласно пояснительной записке к документу, закон направлен на совершенствование механизмов принудительного исполнения решений суда. Проект (есть в распоряжении “Ъ”) предусматривает введение в России смешанной модели взыскания по судебным актам, то есть предполагается, что частные приставы будут работать наряду с государственными. Такой механизм взыскания долгов уже реализован в Бельгии, Чехии, Франции, Греции, Португалии, Испании, Англии и ряде других стран.

Законопроект предусматривает жесткие требования к квалификации судебных приставов, включая сдачу квалификационного экзамена, а также членство в палатах частных приставов, наличие в реестре Минюста, четко разграничивает их права и обязанности. Предусмотрено ведение единой информационной системы. Как сообщили “Ъ” в ТПП, вынесенный на обсуждение проект вызвал бурные дебаты у экспертов. «Например, живо обсуждался вопрос финансирования работы частных приставов»,— указывают там.

Сейчас в законопроекте порядок получения приставом вознаграждения четко не определен, и в итоге мнения разделились. Предлагались самые разные варианты: работать по принципу авансирования, оплаты постфактум, по соглашению между взыскателем и приставами. Рассматривалось и ограничение суммы вознаграждения с учетом интересов должника. Еще один спорный вопрос — должны ли быть полномочия частных приставов такими же, как и у государственных. Не смогли эксперты прийти к единому мнению о возможности взыскания задолженности на территории одного субъекта РФ или всей страны. «После обсуждения будет сформирована таблица поправок, далее они будут внесены в Минюст, где для дальнейшей работы будет сформирована рабочая группа»,— сообщили “Ъ” в ТПП и пообещали определиться с итоговой версией проекта к 10 октября.

Введение института частных приставов может дать точки роста для различных отраслей, отмечают эксперты. «Коллекторские агентства заинтересованы предоставлять клиентам (банкам, МФО, страховым, телекомкомпаниям и др.) полный спектр взыскания, те же, в свою очередь, заинтересованы в работе "под ключ"»,— указывает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. В любом случае, по его словам, в будущем появление такой системы позволит не только увеличить процент исполнения судебных решений, но и значительно снизить расходы государства. «Теоретически данное направление было бы интересно и юридическим компаниям,— указывает партнер А2 Михаил Кюрджев.— Однако практически важно, какие будут прописаны ограничения для юристов и как будет коррелировать законопроект с грядущей реформой юридической отрасли».

Впрочем, ряд опрошенных экспертов высказали сомнения, что законопроект дойдет до Госдумы. Идея введения в России института частных приставов поднималась неоднократно, Минюстом даже был подготовлен соответствующий законопроект (см. “Ъ” от 12 октября 2018 года). Не повторит ли нынешний проект судьбу своего предшественника — большой вопрос. Тем более что Федеральная служба судебных приставов неоднократно отмечала, что готова передать частным приставам взыскания лишь по спорам юридических лиц в третейских судах.

Вероника Горячева, Светлана Самусева