Банковский счет разделился между владельцами

Тинькофф-банк обвинили в выводе денег на счета мошенников. Пользователь Facebook Михаил Жуховицкий рассказал, что в середине сентября двое преступников похитили более 5 млн руб. со счета компании его друга. Для этого злоумышленники использовали поддельные документы. Банк же заявил о значительных несостыковках в этой истории. С подробностями — Илья Сизов и Анна Никитина.

13 сентября в офис Тинькофф-банка пришли Максим Романов и Людмила Коновалова, которые представились сотрудниками ООО «Пегас». У компании в Тинькофф-банке открыт счет. С собой у Романова и Коноваловой было удостоверение комиссии по трудовым спорам. Этот документ позволяет взыскать с работодателя зарплаты и премии, не выплаченные вовремя. Банк бумаги принял и перечислил Романову и Коноваловой в сумме 5,3 млн руб. Но в ООО «Пегас» таких сотрудников нет, заявил в Facebook друг директора компании Михаил Жуховицкий. По его словам, деньги были похищены, удостоверения КТС оказались подделкой, а банк не стал сотрудничать с потерпевшим и посоветовал обращаться в полицию.

Документы, по которым были перечислены средства, действительно довольно просто подделать, говорит начальник управления финансового мониторинга Локо-банка Игорь Дремин. И у кредитной организации не так много инструментов, чтобы проверить подлинность бумаг. «Такой документ не оформляется на бланке строгой отчетности, он является решением суда. Это просто некая бумажка, которая закрепляется печатью компании. Здесь по умолчанию достаточно широкий горизонт для подделок. Для рынка это достаточно большая проблема, потому что в этом году большой объем таких решений КТС, по которым выводятся деньги из заблокированных счетов. У банков не так много возможностей, чтобы подтвердить реальность этого документа»,— пояснил Дремин.

Почему же Тинькофф-банк не обратился в компанию «Пегас» за уточнениями? В кредитной организации “Ъ FM” заявили, что связывались с директором фирмы. Более того, он заранее обсуждал с банком возможность вывода денег по КТС:

«Гендиректор этой компании сам нам писал в чат и спрашивал, как ему исполнить эти КТС. Когда нам поступили КТС, мы позвонили генеральному директору его контактный номер, который был указан при открытии счета. Клиент подтвердил исполнение двух КТС из четырех. Он назвал и фамилию, имя, отчество сотрудников, получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. У нас есть все записи звонков, которые мы предоставим полиции для проведения расследования. При этом мы тесно работаем с правоохранительными органами по этому кейсу и будем держать в курсе развития данной ситуации».

По данным реестра юридических лиц, компания «Пегас» занимается рекламой. Но деньги, которые впоследствии якобы похитили, фирма получила за проведение строительных работ. Все это напоминает схему по незаконному обналичиванию, считает замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. И, по его словам, зачастую именно руководители компаний проводят такие операции: «Схема с использованием комиссии по трудовому спору не новая. Это мошенничество, которое перетекает в отмывание денег. Чаще всего компания, из которой выводятся деньги, в этой схеме участвует. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов позволяет кредитным организациям отказывать в списании денежных средств.

Здесь ситуация иная: отказать в подобной операции нельзя, поскольку она попадает под исполнительное производство. Но, вообще, конечно, нельзя однозначно говорить, что все решения комиссии по трудовым спорам есть мошенничество».

Если это действительно отмывание денег, зачем нужно было привлекать такое внимание к инциденту? Собеседники “Ъ FM” полагают, что историю могли предать огласке, чтобы ударить по репутации банка. Не исключено так же, что директор фирмы был номинальным и решил похитить деньги у реальных бенефициаров «Пегаса», продолжает начальник управления финмониторинга Локо-банка Игорь Дремин: «Абсолютно номинальный директор. Помимо того, что он получил деньги за открытие счета, за регистрацию компании, он вполне может иметь какие-то интересы с точки зрения проведения классического фрода. Если он вдруг каким-то образом узнал, что на счета этой компании поступили деньги — а почему бы и не шикануть?»

Через несколько часов после появления поста о похищении денег, запись исчезла со страницы автора. Михаил Жуховицкий продублировал публикацию и заявил, что пост удалила сама соцсеть. Автор также ответил на комментарий Тинькофф-банка. По словам Жуховицкого, переписка в онлайн-чате проводилась с другого IP-адреса, а по телефону с банком говорил вовсе не директор «Пегаса».

Михаил Жуховицкий отказался комментировать ситуацию “Ъ FM”. Он заявил, что сейчас его друг готовит обращение в ЦБ и досудебную претензию в Тинькофф-банк.