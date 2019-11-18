Дальнему Востоку отдадут прошлогодние субсидии

Размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний Восток в 2020 году увеличатся за счет неиспользованного в 2019 году остатка. Источники “Ъ” в федеральных ведомствах говорят, что общая сумма субсидирования на начало года составит 4,35 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. больше, чем на начало 2019 года. В течение года сумма может быть увеличена. Так, за 2019 год она выросла с 2,9 млрд руб., до рекордных 8,1 млрд руб.

Правительство выделит на субсидирование перелетов льготных категорий граждан на Дальний Восток 4,35 млрд руб., рассказали “Ъ” источники в правительстве. Сумма превышает объем субсидий на начало 2019 года, когда на эти цели было выделено 2,8 млрд руб.

В пресс-службе правительства “Ъ” рассказали, что в бюджете на 2020 год на субсидирование льготных авиаперевозок на Дальний Восток, в Калининград и Крым заложено 3,8 млрд руб., из которых 75% (2,85 млрд руб.) пойдет на перевозки в дальневосточные города. Замдиректора департамента Минвостокразвития Ирина Маканова заявила 18 ноября на совещании в Совете федерации, что к этой сумме будут добавлены 1,985 млрд руб., не распределенные в 2019 году. Таким образом, общая сумма субсидий на начало 2020 года составит 5,8 млрд руб., 75% из которых (4,35 млрд руб.) пойдут на субсидирование перевозок на дальневосточных направлениях.

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами 18 ноября сказал, что число субсидируемых дальневосточных маршрутов будет увеличено со 152 до 176.

«Кроме того, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года — 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в экономклассе»,— добавил глава правительства.

В начале года «Аэрофлот» в течение нескольких дней после открытия продаж льготных билетов исчерпал весь лимит бюджетных средств, выделенных авиакомпании из бюджета. После этого Минтранс запрашивал в правительстве дополнительное финансирование. В результате к середине года общий объем субсидирования на все участвующие в программе авиакомпании достиг рекордных 8,1 млрд руб. В 2019 году перевозки льготных категорий граждан выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, «Алроса», Nord Star, «Якутия», «ИрАэро», Nordwind, «Икар», Smartavia. Субсидируемые маршруты распределяются таким образом, чтобы они не повторялись у разных авиакомпаний.

В S7 отметили, что в 2020 году планируют дальнейшее развитие маршрутной сети в регионе. Запрос в Росавиацию по всем маршрутам будет сформулирован к 1 декабря, к окончанию срока подачи заявок.

Президент «Ютэйр — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков рассказал “Ъ”, что компания подала в Росавиацию заявки на предоставление субсидий на льготные билеты по маршрутам Москва—Анадырь и Москва—Нарьян-Мар, на которых работает и в 2019 году. Сегодня льготные билеты могут купить только определенные категории граждан, которые составляют не более 10% от всего пассажиропотока этих направлений.

«Мы считаем, что абсолютно все пассажиры должны иметь возможность купить субсидированные билеты. Любое выделение отдельных льготных групп является формой дискриминации»,— заявил господин Пермяков.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что увеличение субсидирования позволит перевозить большее число людей — текущего объема предоставляемых квот не хватает, чтобы удовлетворить весь спрос на перевозки.

Герман Костринский