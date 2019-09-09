Местные авиалинии накачают федеральными деньгами

С 2021 года власти регионов РФ смогут получать субсидии на местные авиаперевозки из федерального бюджета. Сегодня у регионов не хватает средств на покрытие расходов авиакомпаний на полеты в отдаленные населенные пункты, что влечет за собой высокую цену билетов и низкую частоту выполнения рейсов. Исключение составляют богатые нефтегазовые регионы. Эксперты говорят, что в действующем сегодня механизме субсидирования мало системности: власти могут предоставлять трансферты на один участок, не покрывая весь маршрут, что делает конечную цену билетов неподъемной для пассажира.

Минтранс разработал механизм субсидирования местных авиаперевозок из федерального бюджета. Проект постановления правительства об утверждении правил предоставления межбюджетных трансфертов опубликован на портале regulation.gov.ru.

Сегодня местные авиаперевозки (в пределах одного региона) субсидируются из региональных бюджетов. В подавляющем большинстве регионов возможностей бюджетов не хватает на покрытие расходов местных авиакомпаний и сохранение тарифов на приемлемом для местного населения уровне. Новые правила Минтранса позволят покрывать из федерального бюджета до 100% потребностей местных авиалиний. Деньги можно будет направлять как на самолетные, так и вертолетные перевозки.

В Росавиации и Минтрансе не комментируют законопроект.

Субсидирование местных перевозок из федерального бюджета начнется с 2021 года. «Бюджет на 2020 год уже сверстан, а для определения потребности в финансировании нужно составить карту маршрутов и просчитать долю расходов федерального бюджета, на что уйдут еще месяцы работы»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом разработки правил.

По оценкам собеседников “Ъ”, нагрузка на федеральный бюджет может составить несколько миллиардов рублей. Поддержка будет актуальна для таких регионов, как Якутия, Чукотка и Магадан.

Министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин рассказал “Ъ”, что на сейчас региональное правительство субсидирует вертолетные перевозки в отдаленные поселения Терского и Ловозерского районов, куда можно добраться только этим транспортом. В год областные власти направляют около 80 млн руб. на субсидирование перелетов и доставку грузов. «Вертолеты летают в населенные пункты раз в неделю. Цена билета на пролет в одну сторону колеблется в районе 5–7 тыс. руб., что для местных жителей довольно много»,— говорит господин Соснин. Он отмечает, что при ежегодном выделении из федерального бюджета около 80 млн руб. Мурманская область сможет удвоить регулярность перевозок в отдаленные районы и снизить их цену для населения.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что проблема недофинансирования местных авиалиний актуальна для регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, особенно там, где отсутствует железнодорожное и автотранспортное сообщение. Возможности регионов отличаются в зависимости от степени их благополучия: часть субъектов не может обеспечить достаточную мобильность населения.

«Сегодня субсидии на местные перевозки привязаны к местным бюджетам. Но пассажир, который живет в отдаленном населенном пункте, необязательно летит в районный центр — он такой же пользователь всей маршрутной сети, как и все остальные жители страны. Сегодня сложилась ситуация, при которой перевозки из крупных региональных городов субсидируются из бюджета, тогда как жители малых городов фактически отрезаны от общей маршрутной сети. Задача власти — выравнять условия жизни в отдаленных регионах вне зависимости от того, добывают в нем нефть или нет»,— считает эксперт.

Герман Костринский