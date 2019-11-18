«Норникель» вновь хочет снизить дивиденды

Менеджмент «Норникеля» не планирует менять формулу выплаты дивидендов до завершения действия соглашения ключевых акционеров — «Интерроса» Владимира Потанина, En+ Олега Дерипаски и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Оно истекает в 2023 году. Тем не менее в компании считают, что реализация стратегических целей не сможет обеспечивать столь высокий уровень дивидендных выплат, как сейчас. Пик инвестиций «Норникеля» придется на 2022–2025 годы, когда вложения достигнут $3,5–4 млрд в год.

Менеджмент «Норникеля» считает, что «реализация стратегических целей компании не сможет обеспечивать столь высокий уровень дивидендных выплат, как сейчас», цитирует «Интерфакс» вице-президента по стратегическому планированию Сергея Дубовицкого. Однако он не ждет изменений дивидендной формулы до 2023 года, когда завершится срок действия соглашения акционеров компании.

«Текущие дивидендные выплаты неприкосновенны, так как закреплены в действующем до 2023 года акционерном соглашении»,— заявил господин Дубовицкий.

Бывший основной акционер En+ Олег Дерипаска (у En+ 27,8% акций ГМК) и основной акционер и президент «Норникеля» Владимир Потанин (у него 34,6% в ГМК через Olderfrey Holdings) исторически имели постоянные разногласия по управлению компанией и объему дивидендов. В 2012 году стороны при посредничестве Романа Абрамовича и Александра Абрамова (сейчас им через Crispian принадлежит 4,2% в ГМК) заключили соглашение акционеров на 10 лет.

Текущая дивидендная политика «Норникеля» предполагает дивиденды 60% EBITDA при чистом долге ниже 1,8х EBITDA (по итогам первого полугодия нагрузка составляла 0,8 EBITDA).

Если долговая нагрузка выше 2,2х, то на выплаты идет 30% доналоговой прибыли. Владимир Потанин исторически был сторонником снижения дивидендов для финансирования инвестпрограммы «Норникеля», тогда как En+ занимал противоположную позицию, поскольку компании нужно снижать собственную долговую нагрузку.

В презентации «Норникеля», опубликованной ко дню стратегии в понедельник, говорится, что компания ждет роста капитальных затрат с учетом проектов расширения производства в 2020 году до $2,5–2,8 млрд, в 2021 году — до $3–3,4 млрд в сравнении с прогнозируемыми затратами по итогам этого года в $1,3–1,5 млрд. Пик инвестиций придет на 2022–2025 годы, когда затраты вырастут до $3,5–4 млрд в год. С 2026 года компания вернется к нормальному уровню менее $2 млрд. Менеджмент считает, что с 2026 года компания сможет увеличить дивиденды с учетом реализации проектов развития. План капитальных вложений не включает совместный проект с «Русской платиной» — «Арктик палладий».

«Норникель» планирует реализовать ряд крупных горных проектов на основе действующих месторождений. Это позволит увеличить добычу руды на Таймыре с 17 до 27–30 млн тонн в год к 2030 году. Это предполагает развитие рудников Талнаха, модернизацию обогатительных и металлургических активов, реализацию проекта «Южный кластер» и поэтапный ввод в производство СП «Арктик палладий». В результате производство никеля увеличится на 15–30%, до 280 тыс. тонн, меди — на 20–40%, до 520–560 тыс. тонн в год, платиноидов — на 30–95%, до 160–205 тонн в год. Также компания объявила о росте бюджета так называемого «Серного проекта» по улучшению экологической ситуации в регионе с $2,5 млрд до $3,5 млрд. Это позволит поднять показатель улавливания выбросов в Норильском промрайоне с 75% до 90%.

Евгений Зайнуллин