«Норникелю» помогает конъюнктура Поводов для новых переговоров о дивидендах с «Русалом» пока нет

Акционеры ГМК «Норникель» и «Русала» не ведут новых переговоров о корректировке дивидендной формулы. По мнению топ-менеджмента ГМК, действующие рыночные условия позволяют компании поддерживать финансовую устойчивость.

Переговоры о корректировке дивидендной формулы ГМК «Норильский никель» не возобновились после отказа «Русала», о котором стало известно в июне. «Мы, со своей стороны, остаемся сторонниками дивидендной формулы, которая привязана к свободному денежному потоку, а не к EBITDA. При сохранении текущей конъюнктуры на сырьевых рынках мы не видим проблемы в поддержании финансовой устойчивости. По нашей информации, переговоры между акционерами сейчас не ведутся»,— заявил журналистам финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплаты исходя из плавающей ставки, которая рассчитывается как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности.

Дивиденды составляют 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга и EBITDA на конец соответствующего года больше 2,2, и 60% — если оно ниже 1,8.

Акционерное соглашение, в котором оговаривается расчет дивидендной формулы, действует до 2023 года. Президент «Норникеля» Владимир Потанин и Олег Дерипаска, уменьшивший свое участие в «Русале» ниже контроля, имеют разногласия по вопросам развития ГМК и дивидендной политики.

Весной господин Потанин объявил, что начнет переговоры с «Русалом» о корректировке дивидендной формулы и снижении выплат, чтобы профинансировать масштабную инвестпрограмму «Норникеля». Но «Русал» эту идею отклонил. В июне независимый член совета директоров «Русала» и неисполнительный член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев говорил, что в корректировках нет смысла, а реализовать все намеченные проекты реально, не меняя формулу, если подходить к бюджету «рачительно». По словам господина Малышева, в основу ранее озвученного предложения легли расчеты сценариев, демонстрирующие чувствительность кредитных метрик (в первую очередь долговой нагрузки) к ценовой конъюнктуре на металлы.

Во вторник «Норникель» отчитался о финансовых результатах за полугодие, которые оказались выше прогнозов. Чистая прибыль увеличилась на 81%, до $2,9 млрд, выручка — на 8%, до $6,3 млрд, показатель EBITDA — на 21%, до $3,7 млрд. «Учитывая свободный денежный поток в размере $2,2 млрд и консервативный уровень долговой нагрузки, который по итогам полугодия снизился до 0,8х соотношения чистого долга к EBITDA, совет директоров компании предложил для одобрения акционеров выплату промежуточных дивидендов в размере $2,1 млрд»,— прокомментировал господин Потанин.

Евгений Зайнуллин