Главные новости к утру 18 ноября

Проект автомобильного мостового перехода через Лену получил поддержку президента Владимира Путина, сообщили источники “Ъ”. Стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб. с НДС, предусмотрен капитальный грант 54 млрд руб. и участие частного инвестора. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. О текущей финансовой модели

Позитивно президента Владимира Путина оценивает 32% россиян — это на десять процентных пунктов меньше, чем в 2017 году, следует из опроса «Левада-центра», итоги которого приводит газета «Ведомости». С симпатией к господину Путину относится 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.

Из-за некорректной работы камер «Стрит Фалькон» первый зампред комитета по градостроительству Госдумы Вячеслав Лысаков обратится в администрацию президента. “Ъ” ознакомился с текстом письма. Господин Лысаков считает, что из-за камер штрафы получают люди, которые вынужденно остановились из-за ДТП или в очереди на парковку. Об обращении

В Белоруссии завершилось голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания. Явка избирателей, по данным ЦИКа, превысила 70%. В результате голосования из участвовавших 513 кандидатов будет выбрано 110 депутатов нижней палаты парламента.

«Общероссийский народный фронт» предложил правительству России на федеральном уровне сократить до 22:00 временной интервал для продажи алкоголя. Документы с инициативой направили в аппарат кабмина, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, сообщает газета «Известия». Сейчас региональные власти могут ввести дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя в определенные дни.

В Грузии прошли массовые акции протеста. По разным данным, на них пришло от 7 тыс. до 20 тыс. человек. Причиной митинга стало невыполнение обещания власти внести поправку в конституцию для проведения парламентских выборов в 2020 году по партийным спискам, а не по смешанной системе. Оппозиция требует немедленной отставки правительства.

Законопроект о виноделии, который будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении 19 ноября, предполагает запрет на импорт балка — дешевого виноматериала наливом. Пока единого мнения по этой норме документа нет, рассказал в интервью газете «Известия» председатель Союза виноградарей и виноделов России и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он также высказался за введение минимальной розничной цены на вино и за отмену ряда ограничений. Тем временем депутаты Госдумы предложили снять ограничения на рекламу вина из российского винограда, пишет газета «Ведомости».

В итоговом турнире Ассоциации теннисистов профессионалов победителем стал Стефанос Циципас. Шестая ракетка мира победил Доминика Тима из Австрии, который занимает пятое место в мировом рейтинге. Игра закончилась со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4). Об игре

О предстоящих 11 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.