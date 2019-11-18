Главные анонсы 18 ноября

Россия передаст Украине задержанные в Керченском проливе в 2018 году корабли. Буксир «Яны Капу» и малые бронированые артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» начали буксировать к месту передачи в воскресенье, 17 ноября. Украинские СМИ сообщали, что передача может состоятся у мыса Тарханкут. Источник “Ъ”, не называя точных координат, сказал, что скорее всего это произойдет ближе месту прошлогоднего инцидента — к Керченскому проливу. О готовности вернуть корабли до саммита в «нормандском формате»

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Тверской суд Москвы рассмотрит по существу дело участника несогласованной акции 27 июля Павла Новикова. Его обвиняют в нанесении двух ударов бутылкой по голове и руке полицейского.

В Нью-Йорке начнется конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. О ситуации в регионе

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