Пар коромыслом

Около 800 тысяч — такова армия взрослых российских вейперов, выяснил на прошлой неделе ВЦИОМ. В условиях ужесточения антитабачного законодательства они готовы отстаивать свои права на «парение».

Подготовили Елена Кудрявцева и Наталия Нехлебова

ХХI век изменил одну из самых вредных и консервативных привычек человека — курение. Теперь никотин можно не только вдыхать вместе с табачным дымом, но и превращать его в аэрозоль, мелкодисперсный пар и в миниатюрные подушечки для рассасывания. Привычные пачки сигарет со страшными картинками незаметно уступают место технологичным устройствам для «парения», рядам разноцветных баночек и курительных стиков, напоминающих компьютерные флешки. Изменения эти происходят столь стремительно, что осмыслить их не успевают ни национальные законодательства, ни медики, ни сами потребители. Между тем масштабы перемен поистине революционны. По оценкам ВОЗ, если в 2011 году электронные сигареты курили 7 млн человек, то в 2016 году — уже 35. По прогнозу к 2021 году число взрослых «парильщиков» составит 55 млн человек.

Команда «Тревога!» дана не для всех?

В ноябре Лондонское королевское общество провело в столице Англии международный саммит по электронным сигаретам. Эксперты собрались на подобную встречу в седьмой раз, но только в этом году дискуссия приобрела особую остроту — в связи с гибелью в США порядка сорока молодых людей, употреблявших вейпы. В мире эта трагедия вызвала самую разную реакцию.

— Мы не должны допустить, чтобы электронные сигареты запретили,— говорит директор департамента общественного здоровья Минздрава Великобритании профессор Джон Ньютон.— Великобритания — одна из стран, где использование электронных сигарет реально помогло снизить число активных курильщиков. Если мы запретим новые способы доставки никотина, люди вернуться к употреблению сигарет, что с точки зрения здоровья будет катастрофой.

Профессор Ньютон уверен, что электронные гаджеты для курения — хорошая замена традиционным сигаретам. Минздрав Великобритании давно рекомендует курильщикам, которые хотят расстаться с пагубной привычкой, переходить на них. Число «парящих» англичан за последние семь лет выросло в пять раз — до 3,6 млн человек. А общее число курильщиков достигло исторического минимума.

Его оппоненты считают, что новые гаджеты лучше запретить, поскольку они плохо изучены: большая часть научных работ построена на сравнении тех же электронных сигарет с традиционными, и первые выигрывают только на таком фоне.

— Это относительно новый продукт, мы настоятельно не рекомендуем некурящим использовать их, поскольку они не безвредны и мы не знаем об их долгосрочном влиянии на организм,— отмечает Крути Шротри из Центра онкологических исследований Великобритании.

Сегодня использование курительных гаджетов уже запрещено в Аргентине, Таиланде, ОАЭ, Индии и ряде других стран. В нескольких штатах США запрещено продавать электронные сигареты с ароматическими добавками. Считается, что американских вейперов убили как раз некачественные жидкости с каннабисом и маслом с витамином Е. Но утверждать это однозначно никто не берется.

В отличие от европейцев российские медики не считают электронные сигареты средством для борьбы с курением.

— Они помогают бросить курить очень небольшому количеству курильщиков,— прокомментировал «Огоньку» заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского центра наркологии Олег Кутушев.— Поэтому мы рекомендуем использовать никотинзаместительную терапию в виде жевательных резинок, спрея, пластыря. Если заядлые курильщики способны перейти на электронный девайс, значит, они могут вообще отказаться от никотиновой зависимости. А мы их искусственно сдерживаем в этом.

Хорошо забытое новое

Эксперты отмечают, что в последний раз столь мощные изменения потрясали табачную отрасль больше полувека назад, когда повсеместно внедряли сигаретный фильтр из ацетатного волокна. Но нынешняя революция более масштабна, поскольку речь идет о создании новой индустрии.

Считается, что электронную сигарету изобрел в 2003 году китайский фармацевт Ли Хань, который до этого делал настойки из женьшеня. Но на самом деле табачные гиганты разрабатывали подобные технологии еще в середине 1960-х. Однако «выстрелили» они только сейчас, когда жесткое антитабачное законодательство и разворот общества в сторону ЗОЖ потеснили права курильщиков, приготовив их к появлению чего-то принципиально нового.

С самого начала производители настаивают, что новые гаджеты подходят приверженцам ЗОЖ, которые не могут бросить курить. Основной аргумент: если в сигарете табак горит, выделяя помимо никотина огромное количество летучих веществ, здесь жидкость с никотином (или без) только нагревается. Несколько лет назад появились системы электронного нагрева табака: они нагревают не жидкость, а табачный стик, похожий на обычную сигарету. Плюс этого девайса для заядлых курильщиков оказался в том, что она совсем не дымит, а это значит, с ней можно появляться на людях. По крайней мере, можно было до последнего времени.

Найти и запретить

На фоне мирового скандала с вейпами страны в спешном порядке начали пересматривать национальные законы. На днях Дональд Трамп рассматривал доклад FDA — аналога нашего Роспотребнадзора — об «эпидемии вейпинга» среди молодежи. По сравнению с 2017 годом количество «парящих» подростков в Штатах выросло почти на 80% (!). Связывают это с агрессивным маркетингом и с отсутствием необходимых ограничений: в некоторых штатах курительные устройства продают даже в аптеках и на кассах супермаркетов — вместе с шоколадками и жвачками. В итоге Трамп вейпы не запретил, сославшись на неудачный опыт принятия сухого закона в США, но пообещал более жестко регулировать рынок.

Сколько подростков «парит» в России — не знает никто. У нас вообще долгое время на новую индустрию, кажется, не обращали внимания.

— Объем российского рынка вейп-продукции, включая устройства для нагревания табака, в 2015 году составлял 16 млрд рублей, а в 2018-м — уже 30,— комментирует руководитель департамента по связям с госорганами «БАТ Россия» Олег Барвин.— При этом почти каждый второй курильщик перешел на электронные сигареты из соображений меньшего вреда здоровью.

По словам Олега Барвина, вейпинговая субкультура в России возникла в 2010–2011 годах, когда появились первые отечественные сообщества.

Но до сих пор в России нет нормативных документов, регулирующих использование электронных сигарет и компонентов для них.

Надо признать, что последние события активизировали и российских чиновников: они достали из-под сукна антитабачную концепцию Минздрава, которая была составлена еще два года назад. Законодатели не стали разрабатывать отдельные стандарты для электронных сигарет, а приравняли все подобные гаджеты к табачным изделиям. Согласно опросу ВЦИОМ, это вызвало недовольство «парильщиков», которые собрались отстаивать свои права. Ведь теперь помимо того, что вейпы нельзя будет рекламировать и продавать несовершеннолетним, «парить» придется вместе с курильщиками — в специально отведенных местах.

Экспертиза

Уравнение со многими неизвестными

— В последние годы революционные изменения произошли не только в табачной индустрии, но и в лечении зависимости от никотина. Появились препараты, которые помогают избавиться от никотиновой зависимости полностью.

Роберт Вест, профессор, директор центра изучения табака Университетского колледжа Лондона

Эти вещества действуют на очень специфический тип никотиновых рецепторов в мозгу и, по сути, являются единственным эффективным лечением никотиновой зависимости. При этом сам препарат не вызывает привыкания. Этим он сильно отличается от того, как мы лечим зависимость от тяжелых наркотиков: там мы заменяем их более легкими препаратами, которые, в свою очередь, тоже вызывают зависимость.

— Можно ли говорить о том, что электронные сигареты — это как раз такой аналог, который точно так же вызывает зависимость?

— Так как прошло слишком мало времени, мы до сих пор не знаем, возникает ли вейп-зависимость у людей, которые до этого никогда не курили сигареты.В Великобритании использование электронных сигарет среди никогда не курящих крайне редко. В США таких случаев намного больше. Но в любом случае, если у бывшего курильщика случится рецидив, я рекомендую ему вернуться к вейпингу, а не к курению. Потребители традиционных сигарет, которые не бросают курить, теряют в среднем 10 лет жизни. Если они курили несколько десятков лет, то каждый год без сигарет увеличит продолжительность жизни на 2–3 месяца.

— Можно ли говорить о связи между вейпингом и раком легких или болезнями сердца?

— Я полагаю, что такие случаи должны быть, но, видимо, это происходит очень редко.

— В Великобритании за последние годы значительно упало число курильщиков. Какие меры оказались наиболее действенными?

— Для Великобритании самыми эффективными мерами стало жесткое антитабачное законодательство вместе с серьезной просветительской программой. Курение должно быть дорогим, должен существовать полный запрет на курение в общественных местах и на продвижение любой табачной продукции для молодежи моложе 18 лет. Но в эту работу должно включаться не только государство, но и общество. Для нашей страны электронные сигареты оказались хорошим способом на пути избавления от многолетних табачных зависимостей, притом что сами устройства и их наполнения жестко регулируются.

— Но после истории с гибелью десятков человек эта ситуация изменится?

— Пока непонятно, каким образом на рынке отразится история с гибелью вейперов в США на других странах. Вполне вероятно, что где-то могут запретить электронные сигареты. В Великобритании очевидного влияния пока нет, потому что подобных случаев не было. В Великобритании люди не используют жидкость для вейпов с маслами.