У россиян перепроверят контент

Государство хочет знать, чем россияне занимаются в интернете. Для этого власти планируют создать единую систему, которая будет учитывать просмотры контента и показы рекламы. Она будет устанавливаться на каждый сайт, который на этом зарабатывает. Как пишут «Ведомости», такой проект может заменить многочисленные счетчики от разных компаний. В итоге рынок получит универсальную систему оценки интернет-аудитории. А заодно государство выяснит, что смотрят граждане в интернете, какие площадки сильнее всего влияют на общественное мнение.

Такие данные позволят властям влиять на политические предпочтения россиян, считает социолог, эксперт московского центра Карнеги Константин Гаазе: «Они хотят побыстрее получить детализированные портреты: им нужно, условно говоря, поделить всех людей на тех, кто за Путина, тех, кто против, и тех, кто еще не определился. Они хотят увидеть, кто эти неопределившиеся, чтобы суметь их лучше таргетировать. Но это очень грубый способ, надо действовать как-то изящнее. Не предполагалось все-таки, что они придут в рунет и скажут, мол, давайте мы встроим пиплметр. Теперь понятно, как выглядит trade-off для “Яндекса” — либо они соглашаются, либо применяется закон Горелкина о том, что иностранец не имеет права владеть значительной долей акций компании».

Это похоже на очередную идею по подмене рыночного инструмента государственным, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «Сегодня существует огромное количество счетчиков, например, “Яндекс. Метрика”, LiveInternet, Mediascope. Соответственно, данных о посещаемости тех или иных ресурсов на самом деле более чем достаточно. Они находятся в коммерческом владении и могут быть приобретены для каких-то аналитических работ как частными лицами, так и юридическими или государственными предприятиями. Проблемы как таковой на сегодняшний день не существует. Когда государство будет пытаться урегулировать это каким-то решением сверху, то сразу возникнет масса вопросов и проблем. Например, есть достаточно популярные мировые гиганты, Google, Facebook и другие, которые присутствуют на российском рынке — на каком основании они будут вынуждены поставить счетчик, пока не очень понятно. Кроме того, некоторые российские сайты находятся на иностранных доменах и не подчиняются законам Российской Федерации, соответственно, тоже непонятно, каким образом они будут встроены в эту систему. Наверное, юридические лица, которые оплачивают налоги на территории РФ, должны будут ставить такой счетчик, однако другие будут освобождены.

Вся статистика будет достаточно кривой, а главное, в очередной раз при помощи таких государственных проектов иностранные ресурсы выйдут на первый план в ущерб отечественным».

За инициативой властей по учету россиян в интернете стоит обычный лоббизм, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Я сомневаюсь, что государству нужен какой-то счетчик при наличии “закона Яровой” и всего остального. За такими странными государственными инициативами нужно искать конкретный коммерческий интерес. По всей видимости, во-первых, у кого-то есть конкретное решение, которое они хотят продать государству. Во-вторых, среди людей есть те, кто считает, что интернет им должен. Таких в России довольно много — это и правообладатели, и руководители медиахолдингов, которые думают, что онлайн-ресурсы им недоплачивают, поэтому нужен обязательный централизованный съем данных, чтобы они могли сами все увидеть и посчитать».

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На телевидении и каналы, и рекламодатели используют данные компании Mediascope. С 2016 года ее контролирует государственный ВЦИОМ. По данным источников «Ведомостей», именно Mediascope займется централизованным сбором данных в интернете.

Сергей Гусев