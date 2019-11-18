Граждане потратились на врачей и капремонт

Росстат зафиксировал рост доли платных услуг населению в ВВП до 10,7% в 2018 году — после нескольких лет спада. При этом свои доли в этом объеме увеличивают платные медицинские, жилищные, транспортные и гостиничные услуги, но увеличивали их потребление только 40% населения с самыми высокими доходами. Впрочем, на фоне первого за много лет роста реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале уже 2019 года сектор услуг испытывает устойчивый оптимизм.

В 2018 году доля платных услуг населению в ВВП увеличилась фактически до 10,7%, после того как в 2015 году на фоне резкого снижения доходов населения она снизилась до 10,3%, а в 2016–2017 годах опустилась до 10%. При этом в структуре платных услуг за этот период росла доля платы за жилищные (с 6,5% в 2015 году до 7,4% в 2018 году), гостиничные (с 2,3% до 2,6%), транспортные (с 18,4% до 19,9%) и медицинские услуги (с 6,6% до 7,7%) на фоне заметного сокращения доли коммунальных (с 21,1% до 20,5%) и прочих (с 4,1% до 3,5%).

Увеличение доли жилищных услуг, вероятно, полностью объясняется введением платежа за капремонт — их доля росла параллельно с запуском соответствующих фондов и постепенным ростом платежной дисциплины.

Рост же доли гостиничных, транспортных и медицинских услуг прямо отражает снижение реальных располагаемых доходов, затронувшее в первую очередь наименее обеспеченные группы населения. Так, увеличение доли расходов на платные услуги в целом с 2015 по 2018 год наблюдается только в двух двадцатипроцентных доходных группах населения — наиболее обеспеченном четвертом и пятом квинтилях (с 23,9% до 24,1% и с 38,8% до 40,6% соответственно).

Увеличение расходов населения на платные медицинские услуги составило 8%.

В среднем домохозяйство в 2018 году тратило на них 7% всех расходов на платные услуги (6,8% в 2017 году) — в пересчете на одного члена семьи этот показатель равнялся 2,8 тыс. руб., в 20% наиболее состоятельных домохозяйств он составлял 8,2 тыс. руб., в наименее обеспеченных — 335 руб. В натуральном выражении рынок вырос на 3,2%, в ценовом — на 4,3%, в абсолютных цифрах объем рынка платных медицинских услуг статведомство оценило в 677 млрд руб., или 4,2 тыс. руб. на душу населения (не все такие услуги оплачивают сами граждане — в частности, стоимость ДМС часто покрывается работодателем). Это подтверждают и данные ЦБ: объем рынка ДМС в 2018 году составил около 150 млрд руб., из которых на оплату лечения пациентов пошло 111 млрд руб. Однако, как отмечает советник главы НИФИ Минфина Николай Авксентьев, напрямую связывать рост рынка частной медицины с сокращением государственного здравоохранения невозможно. «Расходы на него с 2013 года росли как в рамках системы ОМС, так и в рамках консолидированного бюджета»,— говорит он. По данным же ВЦИОМа, отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи сейчас волнует более половины (58%) россиян.

Отметим, что бизнес-климат в сфере услуг косвенно подтверждает рост их потребления. По расчетам Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг за третий квартал 2019 года улучшился на 1 процентный пункт (п. п.), до минус 3%. Деловая активность в третьем квартале была растущей и позитивной в гостиничном и туристическом бизнесе, услуги которого прежде всего доступны обеспеченным гражданам. Впрочем, еще одной отраслью услуг, где наблюдался позитив, были ломбарды, хотя «улучшение финансово-экономического состояния ломбардов практически всегда имеет прямую и высокую корреляцию с ухудшением материального состояния преимущественно низкодоходной части российского населения», отмечали исследователи ВШЭ.

Объяснением происходящего может служить зафиксированный Росстатом в третьем квартале 2019 года первый за пять лет рост реальных располагаемых доходов граждан (см. “Ъ” от 18 октября). Тогда же сезонно очищенный PMI сферы услуг РФ достиг 55,8 балла, улучшая свои показания четвертый месяц подряд на фоне усиления спроса. Но сам прирост спроса на услуги по-прежнему создают граждане, которые относятся к двум наиболее обеспеченным доходным группам.

Анастасия Мануйлова, Алексей Шаповалов