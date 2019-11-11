Здоровье выше роста

До 2030 года в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) темпы увеличения расходов на здравоохранение превысят темпы роста экономики. Через 11 лет страны региона будут тратить на медицинские услуги до 10,2% совокупного ВВП — против нынешних 8,8%. Для большей эффективности растущих расходов странам рекомендовано проводить ряд реформ — расширять применение лекарств-дженериков и снижать число и продолжительность госпитализаций.

К 2030 году страны ОЭСР будут тратить на здравоохранение до 10,2% совокупного ВВП. Такой прогноз в докладе «Панорама здоровья 2019» приводят аналитики организации. Сейчас, по их оценкам, уровень государственных и частных расходов на лечение граждан в странах ОЭСР не превышает 8,8% ВВП. На первом месте с учетом расходов оказались США (16,9% ВВП), на втором — Швейцария (12,2% ВВП). Также в группу стран с высокими расходами на здравоохранение (около 11% ВВП) входят Германия, Франция, Швеция и Япония.

В то же время большая группа стран ОЭСР, включающая страны Европы, а также Австралию, Новую Зеландию, Чили и Корею, потратила на аналогичные цели не более 8–10% ВВП.

Для многих стран Центральной и Восточной Европы, например Литвы и Польши, этот показатель составил только 6–8% ВВП. Наконец, несколько стран ОЭСР тратят на здравоохранение менее 6% ВВП — это Мексика, Латвия, Люксембург и Турция. В пересчете на человека в 2018 году в среднем страны организации тратили около $4 тыс. в год (с учетом покупательной способности) — максимальным этот показатель оказался в США ($10 тыс.), минимальным — в Мексике ($1,15 тыс.). С 2013 года ежегодный рост расходов на здравоохранение на душу населения по ОЭСР в целом составил 2,4%, тогда как в предыдущее пятилетие, сразу после экономического кризиса 2008 года, он не превышал 1%.

На долю частных платежей в объеме общего финансирования, по оценкам экспертов ОЭСР, сейчас приходится около 20% средств, но цифра сильно зависит от конкретной страны.

Так, показатель превышает 30% в Латвии, Мексике, Греции, Корее, Чили, Индии, России и Китае, но составляет менее 10% во Франции.

До 2030 года, согласно прогнозу ОЭСР, рост расходов на здравоохранение на душу населения в странах организации в среднем составит 2,7% в год — при среднем годовом приросте ВВП на 2,1%. Более чем на 4% в год расходы будут расти в Словакии, Турции и Корее, в то время как в Бельгии, Германии, Италии, Литве, Японии и Португалии прогнозируемый рост составит менее 2% в год.

Как отмечают авторы доклада, рост медицинских трат обгонит показатель ВВП при любом сценарии развития национальных систем, но ряд реформ позволяет сократить этот разрыв. В их числе — расширение применения препаратов-дженериков на национальных фармрынках (сейчас они занимают до половины объема всех потребляемых в странах региона лекарств). Рост объема амбулаторной хирургии, снижение числа госпитализаций и сокращение сроков пребывания в стационаре также позволяют более эффективно использовать уже существующие в бюджете ресурсы.

В России, по крайней мере в следующем году, темпы прироста расходов на здравоохранение могут оказаться выше, чем в ряде стран ОЭСР, но их доля в ВВП страны остается относительно небольшой. Как ранее заявлял Владимир Путин, в 2019 году этот показатель составит 3,7% ВВП, в следующем вырастет до 4,1% ВВП.

Анастасия Мануйлова