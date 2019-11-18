В охрану школ вкрались расчеты

«Трагедии в Благовещенске можно было избежать, если бы регионы пользовались методикой расчета цены постовой охраны»,— заявил “Ъ” член Общественной палаты РФ (ОП) Александр Козлов. Эта методика, по его словам, была разработана весной 2018 года, направлена главам субъектов РФ, однако во внимание принята не была. Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова видит причины трагедии в «отсутствии консолидации силовых ведомств, министерств просвещения и образования». В Министерстве просвещения РФ в свою очередь заявляют, что работа по обеспечению безопасности образовательных объектов уже ведется и «носит комплексный характер».

Утром 14 ноября студент благовещенского строительного колледжа Даниил Засорин беспрепятственно прошел в учебное заведение и открыл огонь из помпового ружья, убив одного и ранив трех сокурсников. Затем студент покончил с собой. 15 ноября Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение гендиректору частной охранной организации «Сириус-А», осуществлявшей охрану колледжа в Благовещенске, по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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В распоряжении “Ъ” оказался текст заявления члена Общественной палаты РФ Александра Козлова, которое он сделал на площадке ОП в пятницу. «В конкурсной документации, по которой проводился аукцион на охрану колледжа в г. Благовещенске, в приложении №3 "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" значится: "Затратный метод не может быть применен в связи с отсутствием информации о размерах затрат на поставку товара для данной сферы деятельности"». Этот метод, согласно заявлению господина Козлова, разработан в ОП РФ в 2018 году, соответствующие рекомендации разослали главам всех субъектов РФ. «Методика (за основу расчетов в ней берется МРОТ в каждом конкретном регионе.— “Ъ”) рекомендуется к применению при формировании начальной (минимальной) цены контракта на охранные услуги. Затратный метод (используемый в данном случае.— “Ъ”) предусматривается ч. 22 ст. 22 44-ФЗ»,— разъясняется в заявлении. Также в тексте приводится расчет, согласно которому «начальная максимальная цена работы охранника (в колледже Благовещенска.— “Ъ”) составила 106 140 рублей за один суточный пост в месяц», а должна была составлять «не менее 120 тыс. рублей при применении упрощенной системы налогообложения».

«Эта методика помогла бы избежать трагедии, так как на рынок вышли бы серьезные охранные организации,— рассказал “Ъ” Александр Козлов.— В Росгвардии уже формируется рабочая группа, которая должна предложить правительству РФ сменить метод формирования начальной максимальной цены на закупку охранных услуг. Пока что (конкурсы в соответствии с законом о закупках.— “Ъ”) выигрывают некачественные охранные организации».

По мнению главы объединения структур безопасности ЧОП «Оскордъ» Геннадия Гудкова, методику ОП РФ не применяют в регионах, «потому что никто не может или не хочет платить нормальные тарифы».

«Все экономят на безопасности, потому что кризис. Даже крупные банки, торговые и бизнес-центры»,— считает господин Гудков. Вместе с тем экс-глава ОП РФ, а ныне руководитель СПЧ Валерий Фадеев сообщил “Ъ”, что методика расчетов, о которых говорит господин Козлов, «никогда не обсуждалась на уровне Общественной палаты, а рассматривалась только на рабочих комиссиях».

Отметим, ранее стандарты охраны учебных заведений уже разрабатывали в Торгово-промышленной палате (ТПП) совместно с экспертами ассоциации «Школа без опасности», которая обеспечивает охрану практически всех объектов среднего и дошкольного образования Москвы. В апреле депутат Госдумы Анатолий Выборный (ЕР), который также является главой комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП, рассказал “Ъ” о создании национальных стандартов охраны образовательных учреждений. Разработанные правила должны в случае принятия установить требования к ЧОПам, претендующим на охрану школ: обязательное тестирование, ежесменную тренировку для охранников, наличие лицензии на оружие, дежурной части, группы резерва и группы быстрого реагирования.

Сейчас охранять учебные заведения могут сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП), сторожа, а также сотрудники вневедомственной охраны при ОВД. При охране школ их делят на категории, как объекты, в отношении которых существуют требования об обязательной антитеррористической защищенности. К первой категории относятся объекты, в результате совершения теракта на которых могут пострадать более 500 человек, ко второй — где может пострадать от 100 до 500 человек, к третьей категории относятся объекты с меньшими показателями ущерба.

Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова считает, что, несмотря на трагедии в учебных заведениях и системные высказывания на всех уровнях власти о важности их охраны, «согласованности в действиях силовых ведомств, министерств просвещения и образования нет». «Помимо вопросов квалификации охранников и качества оказываемых услуг нужно ответить на вопрос, кто должен оплачивать охрану, ведь в бюджете образовательных организаций строки "охрана" нет,— отметила госпожа Дудова.— Инициировать взаимодействие ведомств должны в Госдуме и Министерстве просвещения».

На запрос “Ъ” в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что работа по обеспечению безопасности образовательных объектов уже ведется и «носит комплексный характер». «Для каждого объекта образовательной среды в стране утвержден свой категорированный паспорт безопасности, в котором указаны требования, включая вопросы пропускного режима в здание,— отметили в пресс-службе ведомства.— Наличие такого паспорта у школы, колледжа или детского сада — это не рекомендации, а нормативные требования, неукоснительные к исполнению». В ведомстве подчеркнули, что проводят проверку по поручению председателя правительства РФ и «говорить о причинах трагедии в Благовещенске станет возможным после ее завершения».

Напомним, к позиции Минпросвещения по обеспечению антитеррористической безопасности учебных заведений в 2018 году возникли претензии у Генпрокуратуры (см. “Ъ” от 7 ноября 2018 года). Тогда сотрудники пермской прокуратуры обнаружили, что местные власти, работая над обеспечением безопасности школ, руководствовались рекомендациями Минобрнауки (сейчас Минпросвещения), а не более строгими требованиями прокуратуры и постановления правительства №1235 (об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки). Источники “Ъ” отмечали, что в результате части образовательных учреждений могла быть присвоена более низкая категория опасности.

Мария Старикова, Ксения Миронова