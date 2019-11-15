Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа, сообщила заместитель главы его офиса Юлия Ковалив. Этот документ позволит выделить газотранспортную систему (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украины» и создать независимого оператора ГТС.

«Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством»,— написала госпожа Ковалив в Facebook.

Напомним, 31 октября Верховная рада приняла законопроект о выделении ГТС из «Нафтогаза». Новый оператор, переданный на 15 лет в управление компании «Магистральные газопроводы Украины» (будет курироваться Министерством финансов страны), сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Благодаря закону Киев сможет подписать контракт на транзит газа с «Газпромом» по европейским правилам после сертификации Европейским союзом оператора ГТС (процесс сертификации должен пройти до 1 января 2020 года). Текущее соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года.

О том, как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом,— в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».