Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС. Как сообщается на сайте украинского парламента, за проголосовал 341 депутат при необходимом минимуме 226 голосов. Новый оператор, переданный на 15 лет в управление компании «Магистральные газопроводы Украины» (будет курироваться Министерством финансов страны) сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Благодаря закону Киев сможет подписать контракт на транзит газа с «Газпромом» по европейским правилам после сертификации Европейским союзом оператора ГТС (процесс сертификации должен пройти до 1 января 2020 года). Текущее соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года.

О том, как прошли последние газовые переговоры между Москвой и Киевом, — в материале “Ъ” «Украинский транзит проводят через суд».