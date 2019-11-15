Президент мира потратился на войну

Верховная рада Украины одобрила бюджет государства на будущий год. Первый бюджет, принятый после произошедшей в этом году по итогам президентских и парламентских выборов смены власти, стал сенсационным. При новом президенте Владимире Зеленском, провозгласившем главной целью достижение мира в Донбассе, расходы на оборону будут максимальными за всю историю украинской независимости. Еще большие средства будут потрачены на обслуживание госдолга. Пополняться же бюджет будет за счет налогов и распродажи оставшихся предприятий госсобственности.

Проходившее утверждение бюджета на будущий год было совсем не похоже на то, как принимала бюджеты последних лет Рада предыдущего созыва. Обошлось без многочисленных голосований, бесконечных поправок и ночевки депутатов в зале заседаний: наличие в парламенте у президентской партии «Слуга народа» подавляющего большинства мандатов позволило дать документу зеленый свет.

Среди главных критиков предсказуемо оказалась находящаяся в оппозиции фракция «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко. «На все реформы, начиная от сельской медицины, в бюджете-2020 денег нет. Буквально перекрыто финансирование тех проектов, на которые уже потрачены миллиарды государственных средств»,— негодовал господин Порошенко. Не поддержали проект бюджета и остальные оппозиционные фракции — «Батькивщина», «Голос» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Комментируя принятие бюджета, заместитель главы парламентского бюджетного комитета Александр Трухин указал на то, что документ позволит поднять пенсии, зарплаты бюджетникам и социальные выплаты. Первая индексация пенсий запланирована на 1 апреля, последняя — на 1 декабря. Правда, как уточнил премьер-министр Алексей Гончарук, рост будет не таким уж большим.

Зато рекордно вырастут расходы на оборону: в 2020 году на эти цели будут выделены беспрецедентные по украинским меркам суммы. По сравнению с этим годом рост составит 16,1%.

В абсолютных цифрах военные, спецслужбы и полиция получат 245,8 млрд гривен (около 650 млрд руб.). Еще больше, 423,6 млрд гривен, в следующем году будет потрачено только на обслуживание и погашение госдолга.

Что же касается основных статей дохода, то помимо налоговых сборов источником пополнения бюджета станут возобновляющие свою работу после десятилетнего перерыва казино и игровые дома (напомним, что они были закрыты еще в 2009 году распоряжением правительства Юлии Тимошенко).

Куда больше, чем от игрового бизнеса, планируется получить за счет продажи госимущества. После принятия бюджета премьер Гончарук распорядился ускорить процесс подготовки к торгам 500 объектов госсобственности. Впрочем, реализовать эту задачу будет непросто. «Уже нечего продавать. Интересных для инвесторов объектов уже практически не осталось»,— отмечает украинский экономический эксперт Александр Охрименко, напоминая: самая масштабная передача госпредприятий в частные руки прошла еще в середине 1990-х годов, когда президентом Украины был Леонид Кучма.

Матвей Шиманов, Киев