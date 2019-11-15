ВТБ сэкономит на связи

Все клиенты ВТБ — пользователи мобильного банка принудительно переводятся с СМС на пуш-уведомления. Изменение канала информирования позволит сэкономить 1 млрд руб. только за 2019 год, уверены в банке. Специалисты по информационной безопасности считают, что вопрос надежности сообщений, рассылаемых через интернет, пока недостаточно изучен.

С 17 ноября ВТБ намерен начать тотальный перевод клиентов с СМС-информирования на пуш-уведомления, рассылаемые через интернет. Как сообщил “Ъ” руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, перевод будет произведен в два этапа. До конца месяца будут переведены в пилотном режиме на пуш-уведомления 300 тыс. клиентов — пользователей мобильного банка, в декабре — все остальные клиенты.

На сегодняшний день из 6,5 млн клиентов ВТБ с мобильным банком получают пуш-уведомления 4,4 млн человек. По данным банка, в настоящее время 30% сообщений о трансакционном трафике составляют именно пуши. В результате смены канала информирования в банке надеются сэкономить порядка 1 млрд руб. до конца года. По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимира Тетерина, смена канала информирования поможет банку существенно сэкономить. Однако в общем объеме издержек ВТБ этот вклад невелик, так как расходы на обеспечение деятельности банка составляли порядка 50 млрд руб. за 9 месяцев 2019 года.

ВТБ не единственный банк, решивший перевести своих клиентов на пуши принудительно. «Альфа-банк первым в России запустил массовый переход на пуш-уведомления,— указывает директор по цифровому бизнесу банка Иван Пятков.— За счет этого за 2019 год банк сэкономит более 1 млрд руб., а в 2020 году планируем сэкономить1,4 млрд руб.». В Сбербанке отказались от комментариев. В банке «ФК Открытие» не раскрыли данные.

Принудительный перевод банком своих клиентов на новый способ информирования вызывает массовое недовольство клиентов, с чем летом 2019 года столкнулся Альфа-банк (см. “Ъ” от 1 июня). Многие из них указывали, что используют мобильные версии программ для домашней бухгалтерии, которые умеют сами стягивать информацию из СМС. Плюс недовольство было из-за того, что пуши не сохраняются, доступны лишь в мобильном приложении и т. д. В ВТБ обещают учесть ошибки предшественника и тем самым избежать негатива со стороны клиентов. По словам Никиты Чугунова, уже сейчас пуш-сообщения сохраняются за весь период и доступны в офлайне. Если во время трансакции отсутствует интернет, банк направит подтверждающую трансакцию СМС, а при подключении к сети информация будет продублирована в хранилище пуш-уведомлений. Кроме того, отметил Никита Чугунов, банк не планирует увеличивать стоимость СМС, они останутся бесплатными для зарплатных клиентов и вернуться к ним можно будет в любой момент. При этом СМС с информационными сообщениями о размере и сроке платежа по кредитной карте банк менять на пуши не планирует. По данным руководителя отдела цифровых продаж Райффайзенбанка Варвары Курниковой, 10–15% клиентов возвращается после пуш обратно на СМС.

Специалисты по информационной безопасности указывают, что в тотальном переходе на пуши есть определенные риски. «Безопасность пуш-уведомлений не до конца изучена,— указывает бизнес-консультант по безопасности CISCO Алесей Лукацкий.— Поэтому оптимальным вариантом является все же, когда подтверждение платежа приходит на другое устройство в виде СМС или токена, или же если используется скретч-карта (карта с одноразовыми паролями)».

Вероника Горячева