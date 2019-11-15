Профилактике подобрали пациентов

С начала 2019 года диспансеризацию прошли более 41 млн россиян. По оценке Минздрава, осмотры позволили выявить около 2 млн новых случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. С 2020 года врачи и фельдшеры смогут получить дополнительную оплату (по 500 руб.) за раннее выявление онкологии. По планам Белого дома, к 2024 году профилактикой должны быть охвачены более 70% всего населения страны.

В Белом доме вчера подводили предварительные итоги диспансеризации населения РФ. Глава Минздрава Вероника Скворцова на заседании правительства сообщила, что за январь—сентябрь этого года диспансеризацию и профессиональные осмотры прошли более 41 млн человек, из них 24 млн — взрослые. Охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом составил 88%, онкологических — 97%. В общей сложности профилактическими мероприятиями были охвачены 49 млн человек — это примерно 80% запланированного на год показателя. К 2024 году профилактикой должны быть охвачены более 70% граждан, то есть более 100 млн человек.

Напомним, граждане в возрасте от 18 до 40 лет вправе проходить профосмотр ежегодно, а диспансеризацию — раз в три года. Для лиц старше 40 лет диспансеризация проводится каждый год. Такой порядок осмотров был введен новым «майским» указом президента (подробнее см. “Ъ” от 15 февраля). Из-за смены частоты диспансеризации поменялось и ее содержание — часть исследований стали проводить чаще, а некоторые, наоборот, оставили только для старших пациентов. Сейчас для прохождения диспансеризации Трудовым кодексом предусмотрено право освобождения от работы на один день раз в три года, а для работающих граждан предпенсионного и пенсионного возраста — на два дня ежегодно. Для лиц старше 40 лет возможность взять оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации пока только обещана, соответствующий законопроект подготовлен Минтрудом и Минздравом.

За девять месяцев в ходе диспансеризации выявлено более 2 млн заболеваний — в первую очередь сердечно-сосудистых и онкологических. По словам Вероники Скворцовой, благодаря росту охвата населения профилактическими мероприятиями (на 38% с 2014 года), в частности, выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях — с 52% до 66% от всех обнаруженных случаев. Диагностику онкологии (наряду с наиболее сложными видами диагностических исследований) с 2020 года планируется вывести из подушевого норматива ОМС в самостоятельный тариф. Как заверила Вероника Скворцова, это позволит сократить предельные сроки ожидания диагностических исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание до семи рабочих дней, для других заболеваний — до 14 дней.

С 2020 года власти намерены ввести стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. Речь идет о выплатах врачу-терапевту, а также фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профмедосмотра и диспансеризации,— они получат по 500 руб., вовремя отправив пациента на нужные анализы (подробнее см. “Ъ” от 29 июля).

Отметим, что до 2024 года диспансеризация должна дополниться рядом важных элементов — так, собирать данные о состоянии пациентов на производстве может начать цеховой врач. Поступать эти данные будут в электронные медицинские карты пациентов, создать которые власти обещают к этому сроку. Отметим, что пока, впрочем, вопрос о введении института цеховых врачей на производстве остается нерешенным.

Евгения Крючкова, Анастасия Мануйлова