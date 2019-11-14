Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Дизайнеры Adidas перевернули российский триколор на форме сборной России по футболу для того, чтобы «флаг выглядел правильно в моменты побед», когда футболисты поднимают руки. Напомним, 7 ноября сборная представила новую форму и должна была играть в ней. Однако из-за недовольства болельщиков и Российского футбольного союза было принято решение, что футболисты не будут надевать новую форму до конца отборочных игр на чемпионат Европы 2020 года.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед»,— сообщили агентству городских новостей «Москва» в представительстве Adidas в России. Представитель официального экипировщика национальной команды признал, что триколор может напоминать флаги других стран в зависимости от поворота руки. Собеседник агентства добавил, что «форма создана для побед», и выразил надежду, что такое решение может стать дополнительной мотивацией для российских футболистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что многим футболистам не понравилась новая форма. По данным анонимного Telegram-канала «Мутко против», спортсмены отказались надевать новую форму на матч со сборной Бельгии. Руководство РФС встретилось с представителями Adidas, чтобы они переделали форму, но компания отказалась. В случае расторжения контракта договор могут заключить с Nike.

Как сообщил “Ъ” источник, причиной конфликта между РФС и Adidas стали два фактора. Во-первых, форма не понравилась многим из-за неудачного дизайна, а во-вторых, представленная форма уступает по качеству прежнему варианту.

Подробности — в публикации “Ъ” «Операция "Чистые рукава"».