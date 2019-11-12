Сборная России будет играть в старой форме до конца отбора на Евро-2020

Российские футболисты не будут надевать новую форму до конца отборочных игр на чемпионат Европы 2020 года, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). 7 ноября сборная России представила новую форму от компании Adidas и должна была играть в ней.

В СМИ появилась информация, что многим футболистам она не понравилась. По данным анонимного Telegram-канала «Мутко против», спортсмены отказались надевать новую форму на матч со сборной Бельгии. Руководство РФС встретилось с представителями Adidas, чтобы они переделали форму, но компания отказывается. Если контракт в итоге расторгнут, договор могут заключить с Nike, утверждает издание.

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл»,— заявили в РФС (цитата по ТАСС).

???? Как вам новая форма сборной России? pic.twitter.com/hdUhjqM3fF — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 7, 2019

Напомним, сборная России обеспечила себе выход на чемпионат Европы в 2020 году после того, как обыграла Кипр со счетом 5:0. Кроме того, футболисты гарантировали себе участие в финальной части соревнований.

В заключительных играх квалификации на Евро-2020 россияне встретятся с командами Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Матчи чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.