Россия выплатит ООН добровольные взносы в размере $58 млн

Россия выплатит добровольные взносы в ООН в размере $58 млн в 2020 году, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков. Помимо них Россия, как и все страны—члены ООН, вносит вклад в регулярный бюджет организации.

В 2019 году регулярные выплаты Москвы в бюджет составили $67,1 млн. Ежегодно различные суммы выделяются на поддержание миротворческих операций. «Россия привержена реализации приоритетов повестки-2030 на всех направлениях»,— сказал господин Чумаков (цитата по ТАСС).

ООН столкнулась с финансовыми сложностями из-за устаревших правил распределения бюджета и стран-участниц, которые запаздывают со взносами в организацию. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии Петербургского международного экономического форума.

Согласно регламенту организации, страны ежегодно перечисляют взносы в ООН до 31 января. За этот год полностью выполнили свои финансовые обязательства 102 страны, включая Россию, перечислившую $148,4 млн.

О проблемах со взносами — в публикации “Ъ FM” «МИД России озаботился долгом США перед ООН».