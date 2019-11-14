Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу, передает Bloomberg. В нем содержалось предупреждение против операции Турции на севере Сирии. В датированном 9 октября письме господин Трамп порекомендовал господину Эрдогану «не играть в крутого» и «не быть дураком».

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Целью наступления объявлена очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов.

Президент Турции намерен продолжать военную операцию, так как считает, что октябрьские соглашения Анкары с Москвой и Вашингтоном пока не выполнены. Реджеп Тайип Эрдоган поставил этот вопрос перед президентами США и РФ, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

О визите президента Турции в США — в публикации “Ъ” «Блеф на сто миллиардов».