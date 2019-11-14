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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Doing Business дополнен правовыми сомнениями

Юристы нашли проблемы у рейтинга с оценкой российской арбитражной системы

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

Претензии к расчетам Всемирным банком рейтингов Doing Business (DB) для России обнаружились и в части, касающейся правовой системы. По мнению Центра развития современного права (ЦРСП), учет экспертами ВБ ряда изменений в арбитражной судебной практике последних лет и в законодательстве был неполным и, возможно, стоил юрисдикции двух-трех мест в DB-2020. Впрочем, в ключевой для бизнеса части, арбитражной практике, как и в целом в его «правовой» части, оценки DB для России высоки уже сейчас, констатируют в ЦРСП.


ЦРСП, коллаборация экспертов в области права из МГУ, МГЮА, Института правовых исследований НИУ ВШЭ и Саратовской государственной юридической академии, опубликовал доклад «Качество экономического правосудия: реальность v. DB-2020», в котором анализируется «правовая» часть оценок рейтинга Всемирного банка для РФ в этом году. Напомним, ранее с критикой оценок ВБ выступили ФНС России (см. “Ъ” от 5 ноября) по налоговой составляющей рейтинга и Минэкономики — по ряду других вопросов. ЦРСП анализировал часть показателей DB, имеющих отношение к арбитражному правосудию в РФ.

Вывод центра — отказ от признания экспертами ВБ реальной практики работы судов в РФ, видимо, занизил место РФ в DB-2020, с его учетом РФ получила бы 26-е место вместо 28-го.

В отличие от проблем ФНС, которые в большой части связаны с методикой составления рейтинга, в правовой части ЦРСП предполагает не столько методологические, сколько фактические ошибки экспертов ВБ, повлиявшие на позиции РФ в трех субрейтингах: «обеспечение исполнения договоров» (Россия в нем на 21-м месте), «защита миноритарных акционеров» (72-е место) и «разрешение неплатежеспособности» (57-е место).

Первый показатель в методике ВБ складывается из оценок «качества судебной системы» (для России — 9,5 балла из 18 в DB-2020), «времени разрешения спора» (337 дней для модельного спора) и «стоимости судебной процедуры» (16,5% от суммы). С точки зрения качества арбитража, полагает ЦРСП, эксперты ВБ по неизвестной причине не признали существование в РФ ускоренных процедур разрешения дел с небольшой суммой иска, право представлять в таких делах свои интересы самостоятельно, возможности подачи искового заявления в электронном виде и публикацию решений судов по коммерческим делам всех инстанций. Это стандартные институты, считают в ЦРСП, и здесь не может быть разногласий: в отличие от ряда действительно нереализованных в РФ возможностей, влияющих на оценки DB (их четыре — два относятся к ограничениям перерывов в заседаниях и времени, в России ограничены лишь общие сроки; кроме того, электронной оплаты судебных сборов в арбитражах РФ и возможности вручения искового заявления ответчику по e-mail также пока нет), эти возможности общедоступны, и ими пользуются. Кроме того, эксперты ВБ не приняли реализованную с 2011 года процедуру автоматического произвольного распределения дел среди судей арбитражного суда. При учете этих моментов показатель «качество судебной системы» для РФ составил бы 14 баллов: это топ-10 в мире, уровень Дании, Норвегии и Румынии.

У ЦРСП есть вопросы и по другим составляющим оценок в субрейтинге, но их потенциальное влияние на место РФ по субрейтингу DB-2020 меньше.

Тем не менее по параметру «качество исполнения договоров» Россия вполне могла бы выйти на 3-е место в мире вместо 21-го. Это изменило бы общее место РФ в DB-2020 c 28-го на 26-е. По субрейтингам «защиты миноритарных акционеров» и «разрешения платежеспособности», зависящих не от арбитражной практики, а от законодателя, и у ЦРСП больших вопросов к оценкам ВБ нет. Предполагается, что ошибки экспертов ВБ связаны с тем, что часть механизмов реализована в арбитражах, но не в судах общей юрисдикции — методика DB их не различает, хотя эксперты не могут не знать порядок разрешения в РФ коммерческих споров.

В Верховном суде отказались комментировать выводы ЦРСП. Источники в этой структуре сообщили, что знакомы с докладом и в целом разделяют выводы, предлагать ВБ корректировать оценки или методику не предполагается. Отметим, с точки зрения качества арбитражного правосудия, констатируют в ЦРСП, оценки ВБ для России стабильны и высоки — улучшить можно только оценки, сама же практика оценивается, в том числе экспертами ВБ, на уровне лучших мировых стандартов, а система цифровизации арбитражного процесса почти не имеет аналогов в мире. В одной из рекомендаций ЦРСП совпадает с ФНС — «субъективизм» экспертных оценок может быть исправлен только коррекцией методики опросов ВБ, лежащих в основе DB, и дальнейшим развитием методологии рейтинга.

Дмитрий Бутрин


Как Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

РФ поднялась еще на три строчки, до 28-го места, в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Составители рейтинга в новой версии учли улучшения доступа к электроэнергии, уплаты налогов и защиты миноритариев. Глава Минэкономики Максим Орешкин, комментируя результаты рейтинга, отметил, что он не учитывает важность стабильности регулирования для инвесторов, назвав это главной задачей правительства на ближайшие годы.

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