Владимир Зеленский теряет доверие избирателей

Число тех, кто разочаровался действиями президента Украины и его команды, растет. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Сейчас Владимиру Зеленскому доверяют около 68% респондентов, а в сентябре таких было около 80%. При этом доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд, выросла за месяц с 9% до 14%.

Рейтинг Зеленского продолжит падать и на это будет влиять экономическая ситуация в стране, считает руководитель Центра политического и экономического анализа политолог Александр Кава: «Владимир Зеленский не оправдал ожидания многих людей. И, соответственно, разочарование в нем и его команде продолжает увеличиваться.

На его рейтинг позитивно повлияет урегулирование ситуации в Донбассе.

Но, с другой стороны, негативно на рейтинге будет сказываться сложная экономическая ситуация в стране. Правительство уже приняло решение о косвенном повышении тарифов на газ для населения, то есть это будет сделано не путем повышения стоимости самого газа, а путем повышения стоимости транспортировки газа. Соответственно, в “платежках” люди получат гораздо большие суммы, чем были раньше. Учитывая, что в стране начался отопительный сезон и в конце ноября миллионы граждан Украины получат новые “платежки”, я думаю, что это будет иметь серьезный удар по рейтингу и Владимира Зеленского. Произойдет удар по его политической силе, поскольку обещания президента в период избирательной кампании и надежды, которые возлагались на него гражданами страны, не оправдываются».

В то же время значительное число опрошенных придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

В сравнении с другими украинскими президентами рейтинг Зеленского выглядит достойно, полагает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев: «Даже на интуитивном уровне на Украине всегда после завышенных ожиданий шло разочарование. Меня даже несколько удивляет, что пока эти показатели более или менее нормальные.

Бывало и похуже, если вспомнить времена Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко.

За полгода произошло резкое снижение рейтингов и других показателей — электоральных и рейтингов доверия к действующей власти и президенту. Но тенденция не говорит о падении уровня доверия, как это было на протяжении многих лет в политической истории Украины. Оно действительно обусловлено тем, что нет результатов, нет решений, но есть проблемы с политической волей. Пока и президента Зеленского, и нынешнюю власть спасает то, что в оппозиции, как правило, старые политики. Уровень недоверия к ним больше, чем к нынешней власти. Но пока нет и ярких молодых политиков».

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Согласно результатам опроса, украинцы больше всего не доверяют судебной системе, чиновникам, политическим партиям и прокуратуре.

Виктория Феофанова