«Одноклассники» заплатят друг другу за видео

Социальная сеть «Одноклассники» запустила систему монетизации видеостриминга. Ее пользователи смогут переводить авторам трансляций подарки в виртуальной валюте, которые те смогут вывести по курсу 0,42 руб. за единицу. По данным аналитиков, «Одноклассники» лидируют по объему загружаемого видео в рунете, но отстают по уровню его монетизации самими пользователями.

«Одноклассники» запустили систему монетизации для авторов видеотрансляций, рассказали “Ъ” в компании. Кнопка «Поддержать» появится под плеером с трансляцией в веб-версии «Одноклассников» и в мобильном приложении. Пользователи смогут выбрать платные подарки для автора трансляции, оплата будет списана с карты, привязанной к аккаунту. Каждый подарок принесет автору трансляции виртуальную валюту социальной сети. Ее можно обменивать на платные функции и услуги внутри «Одноклассников» или вывести на карту по курсу 0,42 руб. за одну единицу внутренней валюты через сайт партнера.

Ранее авторы прямых трансляций в «Одноклассниках» уже могли использовать сервис для пожертвований DonationAlerts, как и сама социальная сеть, входящий в Mail.ru Group. Новая платформа «разработана командой "Одноклассников" и позволяет зарабатывать на трансляциях без необходимости настраивать дополнительные приложения или донат-сервисы», подчеркивают в пресс-службе компании.

По данным исследования Wanta Group, о котором “Ъ” сообщал 6 ноября, DonationAlerts не очень популярен среди пользователей «Одноклассников»: с его помощью монетизирует стримы всего 1% аудитории, тогда как во «ВКонтакте» эта доля составляет 8%. В «Одноклассниках» более возрастная аудитория, чем во «ВКонтакте», отмечает венчурный инвестор Алексей Соловьев. Сложно предсказывать, насколько хорошо она воспримет нововведения, но «потребительские привычки могут меняться, скорость изменений огромная, поэтому пользователям надо использовать все имеющиеся способы монетизации, а площадкам — расширять их ассортимент», рассуждает он. Руководитель DonationAlerts Анастасия Байгушева уверена, что доля аудитории, которая монетизирует стримы в «Одноклассниках», будет расти, а «нативная форма привлечет пользователей, которым было сложно разобраться со сторонними инструментами или которые вообще о них не знали».

Как сообщал ранее “Ъ”, большая часть рынка монетизируемого стриминга приходится на игры. В «Одноклассниках» преимущественно другой контент. Пользователи социальных сетей чаще ведут прямые эфиры с мобильного телефона и «даже порой не ассоциируют себя со стримерами», в их деятельности пока мало системности, отмечает Анастасия Байгушева.

В «Одноклассниках» популярны как пользовательские эфиры, так и профессиональные трансляции, утверждает представитель социальной сети. «Наибольший отклик вызывает то, что активно обсуждается. Рекордное число комментариев пользователи оставили к трансляции одного из боев Хабиба Нурмагомедова — более 85 тыс.»,— уточняет он. В целом стримы в «Одноклассниках» собирают более 130 млн просмотров в сутки, утверждают в компании. Как оценивала ранее компания Brand Analytics, в апреле 2019 года по общему объему загружаемого видео «Одноклассники» лидировали в рунете, опережая по числу публикаций видео в день «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube, причем число таких постов по сравнению с мартом 2018 года в «Одноклассниках» почти удвоилось, составив 948 тыс. в сутки.

Юлия Степанова