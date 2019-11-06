Россияне нашли доходный поток

Доходы стримеров видеоконтента в рунете, большая часть которых транслируют игры, от пожертвований зрителей выросли в первом полугодии 2019 года на 62,8%, следует из данных DonationAlerts. По экспертным оценкам, этот рынок может достигнуть 1 млрд руб. в год. Монетизируют свое занятие уже более 60% стримеров — в основном через специализированные сервисы для пожертвований.

61% видеостримеров в рунете монетизируют свой контент, говорится в исследовании компании Wanta (есть у “Ъ”). Оно проводилось в июле 2019 года на основе выборки из 112,3 тыс. стримеров. Подавляющее большинство из них — 96% — используют для этого донат-сервисы (сайты для сбора пожертвований для авторов контента), 15% — подписки, 8% — платные чаты на YouTube, 6% — платежные системы. Наиболее популярным донат-сервисом Wanta называет DonationAlerts с долей 85%, тогда как, например, на Qiwi Donate приходится лишь 1%, а на «Я.Стример» (принадлежит «Яндекс.Деньгам») — 0,1%.

Заработок российских стримеров на донатах в первом полугодии 2019 года увеличился к аналогичному периоду на 62,8%, следует из данных DonationAlerts. Абсолютные показатели компания не раскрывает. По мнению основателя «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиева, объем рынка стриминга в России составляет 0,5–1 млрд руб. в год. В основном речь идет о видеоиграх: 60–70% рынка стриминга в России занимает платформа Twitch, ориентированная исключительно на геймеров, отмечает эксперт. Ее аудитория в России, по его оценке, составляет 7–10 млн человек в месяц. В 2019 году на рынок стриминга в игровой сфере вышли сотовые операторы МТС с сервисом WASD.TV и Tele2 с Cyberhero, в следующем году могут выйти «Яндекс.Эфир» и Mixer от Microsoft, указывает господин Махтиев.

В России несколько крупных платформ для видеостриминга. Главными площадками Wanta называет Twitch, YouTube и «ВКонтакте». Замеры компании показали, что на Facebook стримеров в русскоязычном сегменте «очень мало», а в «Одноклассниках» только 1% аудитории монетизирует стримы. Аудитория сайтов по-разному относится к монетизации. Если в Twitch и YouTube контент монетизируют 78% и 32% стримеров соответственно, то в «ВКонтакте» — только 8%.

Сами компании предлагают пользователям различные модели монетизации. Так, пользователи «ВКонтакте» могут зарабатывать при помощи пожертвований от зрителей через сервис DonationAlerts, который берет «небольшой процент для операционных издержек», уточняет руководитель продвижения медиапродуктов «ВКонтакте» Александр Щепилов.

WASD.TV намерена зарабатывать на сотрудничестве с рекламодателями и в перспективе на внедрении модели подписок, а также на партнерских проектах, рассказала руководитель направления eSports МТС Ирина Семенова. «Но сейчас наша главная задача — сформировать ядро аудитории стримеров и привлечь интересным контентом большое количество зрителей, чтобы платформа стала привлекательной для рекламодателей и партнеров»,— говорит она.

Монетизация по рекламной модели пока остается проблемной для стримеров. Часто пользователи отписываются после стримов с встроенной рекламой, поэтому участники рынка ждут разработки программного обеспечения, которое с помощью искусственного интеллекта сможет решить проблему встраивания рекламы, поясняет один из собеседников “Ъ”. При попытке прямой монетизации стоимость обслуживания стримов может быть несравнимо больше прибыли, которую они способны принести, считает совладелец компании Innova Армен Гулинян. По его мнению, больший потенциал у бизнес-модели, в рамках которой стримы используются как способ удержать пользователя в качестве подписчика.

Юлия Степанова