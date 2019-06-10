«Одноклассники» разыгрались

Социальная сеть «Одноклассники» по итогам января—мая 2019 года удвоила выплаты разработчикам мобильных игр внутри приложения, зависящие от объема внутриигровых покупок пользователей. Аудитория игр растет в основном за счет уже имеющихся пользователей сети и остается преимущественно женской. Социальные сети активно работают в направлении игр, но пока им трудно соперничать с Google Play и App Store, считают эксперты.

За январь—май 2019 года «Одноклассники» выплатили разработчикам мобильных HTML5-игр (работают через приложение социальной сети) на своей платформе 200 млн руб., что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, рассказал “Ъ” представитель социальной сети. Разработчики получают средства от внутриигровых покупок пользователей по модели Revenue Sharing. Соотношение долей в социальной сети не раскрывают. За весь 2018 год «Одноклассники» выплатили создателям игр на своей платформе 3,2 млрд руб., из которых 300 млн руб.— разработчикам мобильных проектов.

Рост игровой аудитории «Одноклассников» на всех платформах составил 18% в сравнении с январем—маем прошлого года. Аудитория игр в «Одноклассниках» растет в первую очередь за счет уже имеющихся пользователей социальной сети, объясняют в пресс-службе компании. Число пользователей, которые запускали игру хотя бы раз в месяц, достигло 19 млн, из них почти 10 млн выбрали мобильные платформы. 46% игроков в «Одноклассниках» используют мобильный телефон, 43% — компьютер, а 11% играют на обеих платформах.

Большинство игроков (86%) используют смартфоны на Android, на пользователей iOS приходится 11%, на остальные платформы — 3%. Больше всего играют женщины — это 66% играющей аудитории «Одноклассников». Самая многочисленная категория (46% всех игроков-женщин) приходится на возраст 26–45 лет.

Весь российский рынок мобильных игр, то есть оборот Google Play и App Store, по итогам 2018 года вырос на 25%, до $517 млн, подсчитывала ранее компания App Annie. Если к этому прибавить продажи в мобильных браузерных играх, то весь рынок можно оценить примерно в $550 млн, полагает гендиректор и сооснователь разработчика игр Nevosoft Павел Ряйкконен. «Социальные сети активно работают в направлении HTML5-игр в мобильном вебе, как "Одноклассники", либо внутри своего приложения, как "ВКонтакте", или мессенджера, как Facebook, однако нельзя сказать, что уже сформирован какой-то большой рынок. Несмотря на то что у подобных игр уже есть своя аудитория, в нативные игры на мобильных платформах Google Play и App Store все равно играет подавляющее большинство пользователей»,— констатирует эксперт.

Сравнивать рынок мобильных игр с десктопными сложно, так как продажи последних осуществляются через большое количество платформ, включая Steam, Epic Games, Battle.net и пр., рассуждает господин Ряйкконен. «При этом важно понимать, что сегодня в России хорошо растет рынок консольных игр. Например, в 2018 году спрос на игры для PlayStation 4 вырос на 30%, а продажи игр для Nintendo Switch и вовсе подскочили в 2,2 раза в денежном эквиваленте»,— отмечает он.

Дмитрий Шестоперов