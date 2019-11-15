Контрольный вопрос

Кажущееся ослабление позиций государства в качестве мажоритарного владельца «Ростелекома», которым грозит сделка по консолидации оператором российского Tele2, в реальности, похоже, будет лишь формальным. Как уже писал “Ъ”, после сделки гарантированная доля государства в «Ростелекоме» с учетом пакета ВТБ составит 51,4%, но уже в 2024 году упадет до 43% — к этому моменту истечет срок акционерного соглашения с государством, после которого ВТБ сможет распоряжаться пакетом как ему угодно.

Листая архив “Ъ”, можно найти целый ряд материалов за 2010–2012 годы, в которых сообщалось о серьезном беспокойстве высокопоставленных чиновников относительно рисков сокращения госдоли в «Ростелекоме» в ходе его реорганизации. В 2010 году возглавлявшая Минэкономики Эльвира Набиуллина даже предлагала приостановить сделку, чтобы прояснить ситуацию. В 2012 году на сохранении госконтроля в «Ростелекоме» настаивали Минобороны, ФСО и ФСБ, использующие инфраструктуру оператора. Сложно представить, что через четыре года у оператора сократится число спецпотребителей, да и количество госпроектов, на которые претендует «Ростелеком», пока не уменьшается.

Тем не менее нынешняя перспектива сокращения госдоли в «Ростелекоме» до 43%, пока совершенно не вызывает дискуссий. Возможно, все дело в том, что реальный риск потери госконтроля при этом не просматривается. ВТБ по итогам сделки с Tele2 получит 21,6% «Ростелекома» и станет одним из крупнейших его акционеров. Помимо этого на 14 июня банк уже владел около 2% компании, а всего в его интересах за последний год могли быть приобретены до 10% «Ростелекома», писал ранее “Ъ”. Видимо, все это дает чиновникам уверенность, что оператор даже по истечении четырех лет так и не попадет под иностранное влияние.

Почему же высчитывать реальную долю ВТБ, а значит, и государства в «Ростелекоме» приходится с таким трудом? Просто официальное признание того, что госдоля в операторе на самом деле только растет, может негативно повлиять на оценку компании в глазах инвесторов и в различных рейтингах. К чему приводит риск увеличения доли государства в публичной компании, мы все могли видеть на примере котировок «Яндекса», обрушившихся в октябре на фоне новостей о возможном ограничении доли иностранных инвесторов.