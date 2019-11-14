«Ростелеком» придержал дивиденды

«Ростелеком» отказался от идеи выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года. Такое решение на руку ВТБ, который вскоре станет крупным акционером оператора в ходе сделки по консолидации им Tele2. По ее итогам доля банка в «Ростелекоме» составит 21,6%, и он сможет получить около 3,5 млрд руб. дивидендов уже по итогам 2019 года.

Совет директоров «Ростелекома» отказался от выплаты промежуточных дивидендов за девять месяцев 2019 года, заявил его президент Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции, посвященной консолидации оператором 100% Tele2. Господин Осеевский объяснил отказ от промежуточных выплат необходимостью заплатить 42 млрд руб. в рамках сделки акционерам Tele2. Дивиденды по итогам 2019 года будут выплачены в полном объеме летом 2020 года, уточнил он, это «частное решение, в дальнейшем компания будет придерживаться выплат два раза в год».

Ранее источники “Ъ” сообщали, что размер промежуточных дивидендов «Ростелекома» за первое полугодие мог составить 2,5 руб. на акцию, еще столько же выплатили бы по итогам 2019 года, в сумме — 13,9 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 июля). Дивидендная политика госоператора, принятая в 2018 году, предполагает, что выплаты акционерам должны составлять не менее 5 руб. на акцию и не менее 75% от свободного денежного потока. Решение об отказе от выплаты промежуточных дивидендов было принято лишь на прошлой неделе, утверждает источник “Ъ”, близкий к «Ростелекому».

13 ноября совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% «T2 РТК Холдинг» (управляет Tele2 в России). Правительство согласовало структуру сделки 8 ноября, сообщал “Ъ”. В результате доля «Ростелекома» в Tele2 достигнет 100%. Весь Tele2 в ходе сделки оценили в 240,5 млрд руб., а «Ростелеком» — в 239,1 млрд руб.

В рамках сделки «Ростелеком» обменяет 10% своих акций, находящихся на балансе «дочки» «Мобител», на 10% в Tele2. «Мобител» передаст акции в АО «Телеком инвестиции», которое представляет интересы текущих акционеров Tele2, уточнил Михаил Осеевский. Еще 27,5% долей Tele2 «Ростелеком» получит за 66 млрд руб. Эти средства привлекаются по допэмиссии обыкновенных акций «Ростелекома» в пользу ВТБ. Наконец, за оставшиеся 17,5% Tele2 «Ростелеком» заплатит 42 млрд руб. Совокупный пакет ВТБ в «Ростелекоме» составит 21,6%. Еще 7,8% в «Ростелекоме» через «Телеком инвестиции» получит консорциум текущих акционеров Tele2 в лице Invintel B.V. Алексея Мордашова и банка «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров, отмечает источник “Ъ”, знакомый с документами сделки.

Основная причина отказа от выплаты «Ростелекомом» промежуточных дивидендов в том, что ВТБ таким образом получит дивиденды за весь 2019 год не только на уже имеющиеся, но и на новые акции, которые выкупит в рамках допэмиссии, поясняет источник “Ъ”, близкий к оператору. Ранее “Ъ” сообщал, что ВТБ уже имеет долю в «Ростелекоме», на момент годового собрания акционеров 14 июня она составляла около 2%. «Если бы "Ростелеком" выплатил промежуточные дивиденды, то ВТБ претендовал бы на получение по новым акциям только остаточных дивидендов, примерно 2,5 руб. на акцию»,— уточняет источник “Ъ”.

Проведение внеочередного общего собрания акционеров для утверждения допэмиссии совет директоров «Ростелекома» утвердил на 18 декабря. Ожидается, что ВТБ получит акции уже в первом квартале 2020 года, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Логично, что выплату дивидендов перенесли, в таком случае ВТБ сможет получить 3,54 млрд руб., в то время как, если бы выплачивались промежуточные дивиденды, эта сумма была бы на 1,77 руб. млрд меньше, согласен он. С этим мнением соглашается старший аналитик Газпромбанка Игорь Гончаров. Начальник отдела инвестиционных идей «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что, исходя из свободного денежного потока «Ростелекома», дивиденды могут быть существенно меньше — 1–1,1 млрд руб. на пакет ВТБ в 21,6%.

Юлия Тишина, Владислав Новый