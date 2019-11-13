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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

За долги киностудии накажут сроком

Поможет ли возбуждение уголовного дела вернуть субсидии Фонда кино

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Долги киностудий перед государством обернулись уголовными делами. После публикации черного списка Министерства культуры Генпрокуратура заявила о расследованиях против шести компаний. По словам представителя ведомства Александра Куренного, дела связаны с уклонением от возврата субсидий Фонду кино. В октябре Минкульт впервые раскрыл информацию о финансировании отечественных фильмов, а в интернете был опубликован список картин-должников. Вскоре в Счетной палате заявили, что субсидии распределяются непрозрачно. Помогут ли уголовные дела взыскать долги с киностудий? Тему продолжит Илья Сизов.


Журналисты обнаружили в базе данных поддержки российского кино немало интересного. Например, что из 150 картин, получивших субсидии, половина не появилась на больших экранах, а должником-рекордсменом стал фильм «Герой» с Димой Биланом. Лента вышла три года назад, но ее создатели до сих пор не вернули Фонду кино 75 млн руб.

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Уголовное дело — это самый простой способ взыскать деньги с должника, поясняет член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Реальная жизнь подсказывает, что эффективнее будет действовать через правоохранительные органы, вместо того, чтобы начинать долгое арбитражное разбирательство в суде первой, второй, третьей, потом, не дай бог, еще и четвертой инстанции. Чтобы была уголовная составляющая, у следствия должны иметься хотя бы косвенные данные, что компания хотела изначально снимать кино и возвращать субсидии.

При наличии этих фактов можно и нужно возбуждать уголовное дело.



В ходе уголовного производства, конечно, человек неограничен в подаче заявления о признании себя банкротом. Но от уголовного преследования это никак не спасет».

У государства и раньше были претензии к студиям, которых оно поддерживало. Этим летом по иску Фонда кино суд взыскал больше 100 млн руб. с компании Enjoy Movies. Она получила деньги на съемки фильма «Аладдин», но лента так и не вышла в прокат. Вообще, субсидии киностудиям бывают возвратными и безвозвратными. Правда, условия, на которых государство выделяет деньги, зачастую слишком жесткие, считает председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, поэтому многим студиям приходится отказываться от безвозмездной поддержки Фонда кино: «Фильм в силу каких-то причин может не получиться или может получиться, но выйти в прокат в такой момент, когда в стране что-то происходит, и лента ничего не соберет.

Очень сложно подсчитать, насколько эффективно или неэффективно были израсходованы деньги.

Государственные деньги, выделяемые на таких жестких условиях, становятся “токсичными”. Самый лучший вариант — не брать их».

В списке должников перед Минкультом указаны 23 проекта. В прокуратуре при этом заявили о шести уголовных делах и еще 13 проверках. Как решить, с кого взыскивать деньги через Арбитражный суд, а кому угрожать тюремным сроком за хищение? Режиссер Алексей Красовский считает, что практика уголовных дел против киностудий будет избирательной: «Сейчас есть прецеденты в виде фильма “Крым”, когда вроде бы он не существовал в списках, но потом почему-то получил солидные деньги. Поскольку некоторые ленты снимают люди лояльные по отношению к государству, к ним нет никаких санкций. Я думаю, пострадают не самые виновные и не самые жадные люди».

В прошлом году СМИ сообщали об уголовном деле против создателей фильма о Владимире Маяковском. Их якобы обвиняли в хищении 1 млн руб., который выделило государство. Через месяц режиссер картины Александр Шейн вернул деньги. Комментировать уголовные дела против киностудий-должников он отказался.

По информации базы данных поддержки российского кино, общий долг студий перед Минкультом составляет почти 500 млн руб.

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