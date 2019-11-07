Джеймс Дин «восстанет» из мертвых

Актер Джеймс Дин, погибший 60 лет назад, снимется в новом фильме о вьетнамской войне. Его «воскресят» с помощью компьютерной графики, сообщает The Hollywood Reporter. Использовать образ голливудского актера разрешила его семья. Будет ли цифровая копия выглядеть правдоподобно? И как эта технология может изменить кинематограф? Разбирался Илья Сизов.

Американский актер Джеймс Дин дважды номинировался на «Оскар», причем оба раза посмертно. В 1955 году он погиб в автокатастрофе. Это, впрочем, не помешало создателям фильма «В поисках Джека» снять Дина в одной из главных ролей. Режиссер ленты заявил, что искал подходящего артиста несколько месяцев. Но в итоге решил использовать цифрового двойника покойного Дина. Над графикой, кстати, будут работать художники и аниматоры «Дэдпула», «Игры престолов» и «Фантастических тварей». Воскресить актера на экране — несложная задача, отмечает директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин. По его словам, картинка в итоге будет выглядеть правдоподобно: «Скорее всего, возьмут старые съемки, обучат генеративно-состязательную сеть, которая на основе старых кадров создаст новые. Качество, конечно, не совсем хорошее. Но опять же есть нейросетевые решения, которые его могут повысить. Современные технологии уже превзошли человека в возможностях генерировать элементы творчества, фотографии или видео с таким качеством, что не отличить от оригинала».

Крупные студии нередко используют цифровые копии умерших актеров. В 2016 году создатели новых «Звездных войн» «воскресили» Питера Кушинга, который играл командира «Звезды смерти» в оригинальных фильмах. А авторы седьмой части «Форсажа» вернули на экраны персонажа Пола Уокера, погибшего через месяц после начала съемок. Впрочем, многие зрители пока относятся к таким экспериментам скептически, говорит редактор портала kino-teatr.ru и сайта журнала «Искусство кино» Алексей Филиппов: «Пока даже не столько технология, сколько сама информация о том, что мертвого актера “оживили” влияет немножко негативно.

Воскрешение не радует никого, кроме людей, которые занимаются развитием различных сфер кинематографа.

В фильмах, наверное, это можно будет использовать как что-нибудь, связанное с каскадерными трюками. В теории в будущем можно создавать картины, в которых даже не нужно будет играть исторических личностей, если они где-то запечатлены на пленку, их можно воспроизводить. Посмотрим, что с этим станет лет через десять. Я сомневаюсь, что технология будет использоваться даже в блокбастере.

Технически даже сейчас сложные трюки можно нарисовать на компьютере и не подвергать людей риску. Но существуют и так называемые практические спецэффекты, когда все, что происходит на экране, снимается вживую. В это сложно поверить, но для знаменитой сцены драки в коридоре в фильме «Начало» действительно построили вращающийся коридор. На это потратили три месяца и $5 млн, так что компьютерные технологии нескоро заменят человека, полагает каскадер Марат Канкадзе: «Даже на данный момент, несмотря на то, что компьютерная графика достаточно реалистична, вы можете ее отличить от работы каскадеров. Наверное, когда фильмы станут полностью компьютерными, дублеры будут не нужны, но тогда и актеры тоже».

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К слову, погибшего Джеймса Дина уже «воскрешали» для съемок. В 2009 году он появился в рекламе инвестиционного фонда. Ролик показывает, как могла бы сложиться жизнь Дина, если бы он не погиб. Правда, десять лет назад «воскрешение» обошлось без компьютерных технологий. Дина изображал похожий на него актер.

Авторы фильма «В поисках Джека» не уточняют, зачем потребовалось «воскрешать» актера, погибшего 60 лет назад. Издание The Verge полагает, что для студии это не более чем маркетинговый ход.