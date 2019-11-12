Минэнерго сокращает мобильность

Минэнерго хочет вдвое сократить мобильный резерв мощности до 150–200 МВт, выставляя ее на конкурс. Также рассматривается вариант сокращения с помощью этих мобильных машин локального резерва мощности, например, в Сибири. Мобильные станции (МГТЭС) сейчас есть только у Федеральной сетевой компании, большинство (405 МВт) находятся в Крыму и получают повышенный тариф. Конкурс упорядочит плату за содержание МГТЭС, считают эксперты, станции перестанут получать повышенный вынужденный тариф с энергорынка. Оставшиеся вне резерва МГТЭС придется поставить на склад, полагают аналитики.

Российскому энергорынку нужно не более 150–200 МВт мобильных источников генерации (МГТЭС), сообщил журналистам 12 ноября замминистра энергетики Евгений Грабчак. Это примерно половина всей мобильной мощности, принадлежащей сейчас Федеральной сетевой компании (ФСК) — 427,5 МВт. В последние годы эта генерация страховала энергодефицитную энергетику Крыма, но после строительства на полуострове большой генерации — двух ТЭС мощностью 940 МВт — острая необходимость в их работе отпала, а поддержание этих станций в постоянной готовности слишком дорого обходится энергорынку. Как сообщал “Ъ” 25 сентября, мобильным станциям предлагается предоставить новый для энергорынка статус федерального мобильного резерва. Сейчас обсуждается несколько вариантов его работы, отметил замминистра.

ФСК приобрела 19 МГТЭС мощностью 427,5 в 2005 году. Машины уже работали в Москве и Московской области, в Хакасии и Туве после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В 2014 году станции были переброшены в Сочи на время Олимпиады, затем их перевезли в Крым. Сейчас одна станция находится в Новороссийске, еще 18 МГТЭС на 405 МВт как минимум ближайший год будут оставаться в Крыму. По словам Евгения Грабчака, Крыму мобильные ГТЭС в существующем объеме (405 МВт) уже не нужны и на следующий период от него точно придется отказаться.

Минэнерго, в частности, предлагает разыгрывать мощность резерва на конкурсе, синхронизировав со сроками определения цен на мощность при конкурентном отборе (КОМ, основной сектор торговли мощности, проводится на шесть лет вперед). Другой вариант — включить резерв в состав системных услуг, которые оказывает «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы).

По данным “Ъ”, сейчас также обсуждается схема снижения резерва мощности в энергосистеме через переброску МГТЭС в запертые энергосистемы (где слабы электросетевые связи с другими системами).

В основном, речь идет о Сибири, где резерв, заложенный на случай аварий или скачков потребления, достигает трети от установленной мощности.

МГТЭС в Крыму работали в режиме вынужденной генерации, получая повышенный тариф за мощность с энергорынка, этот статус приходилось продлять каждый год через правительственную комиссию по электроэнергетике. Пока правительство продлило вынужденный статус для МГТЭС в Крыму до конца 2020 года, а также на 2022–2024 годы. Станции получают 357,4 тыс. руб. за МВт в месяц. Ежегодное обслуживание этих МГТЭС обходится примерно в 1,7 млрд руб. По данным годового отчета ФСК, выручка АО «Мобильные ГТЭС» составила 10,76 млрд руб., чистая прибыль 767,66 млн руб.

В каком виде будет работать мобильный резерв, будет ясно к 2020 году, сообщил Евгений Грабчак. По данным источников “Ъ”, обсуждался также вариант введения спецнадбавки для этих МГТЭС, но от него в итоге отказались.

Конкурс на мобильный резерв вполне уместен, считает Николай Посыпанко из Vygon Consulting, такая система упорядочит плату за содержание мобильных электростанций и позволит прекратить их тарифное регулирование как вынужденных, то есть необходимых системе поставщиков. Сейчас потребители в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) платят за эту «подстраховку» около 2–2,5 млрд руб. в год, по оценкам эксперта, а новый механизм отбора мобильного резерва должен решить, как правильно распределить эту нагрузку между зонами энергорынка.

При этом ФСК придется решить вопрос, как поступить со станциями, оставшимися вне мобильного резерва. По мнению Владимира Скляра из «ВТБ Капитал», ФСК придется поставить станции на склад. Мобильная генерация всегда будет существенно дороже стационарной, продолжает он, и будет требоваться только в случае отсутствия поставок электроэнергии из единой энергосистемы. В ФСК отказались комментировать не принятые решения, отметив лишь, что «в мировой практике мобильные ГТЭС используются в дефицитных энергоузлах, изолированных энергосистемах, при крупных ремонтах и т. д.».

Полина Смертина, Татьяна Дятел