«Чем больше субсидий — тем меньше мотивации работать»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин придумал, как победить бедность в России. В интервью ТАСС он пояснил, что для этого нужно 200 млрд руб. в год, при том что сейчас в России за чертой бедности проживают 20 млн человек. По подсчетам ЦСР, дополнительные вложения помогут сократить бедность на 40%. Поможет ли это? И где взять деньги? Эти вопросы ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил с управляющим партнером инвестиционной группы Movchan's Group Андреем Мовчаном.

— Идея вообще очень простая: если кому-то не хватает денег, надо ему этих денег дать. Я, честно говоря, сомневаюсь, что 200 млрд хватит, потому что за чертой бедности находится уж очень много людей. Кажется, получается по 10 тыс. руб. в год на человека, что явно бедных не делает богатыми. Если человек, скажем, сейчас имеет доход 9 тыс. в месяц, а черта бедности — 10,4 тыс. 400, то надо ему дать 2 тыс. руб., и он выйдет из-за черты бедности. На самом деле, конечно, кому-то будут давать больше, кому-то меньше. Но это же абсолютно формальная мера. Да, на 10 тыс. руб., наверное, что-то купят, немножко больше еды, может быть, даже позволят себе какую-то вещь из одежды, но это не делает их более богатыми, а главное, что кто-то эти деньги должен будет продолжать зарабатывать.

У нас 11 трлн руб. — это совокупный социальный расход, который включает в себя все возможные социальные выплаты, какие только бывают, например, листков нетрудоспособности, социальные инвестиции, инфраструктура. И, конечно, это нельзя сравнивать с прямыми, адресными дотациями. 200 млрд — это, конечно, очень приличная сумма, сравнимая с дотациями ключевым научным направлениям в стране. Я совершенно не имею ничего против того, чтобы бедным выплачивались деньги. Вообще социальное государство — это хорошо, в Америке это делается активно, и не только в денежной форме, а, скажем, в виде дистрибуции продуктовых талонов и так далее. Просто это не решает никакой проблемы, от этого уровень бедности в стране не снизится.

— Какой способ более эффективен для того, чтобы искоренить бедность, если не полностью, то, по крайней мере, снизить те цифры, которые называют сейчас, в том числе и Алексей Кудрин?

— Об этом уже все говорят — развивать частные возможности, либерализовывать экономику, создавать больше рабочих мест — тут все очень просто. Везде, где малый и средний бизнес занимает большую долю в ВВП, с бедностью намного лучше. Там, где он занимает маленькую долю, идет гиперконцентрация, и объем бедности увеличивается. Поэтому надо просто дать по рукам силовикам, чтобы они перестали уничтожать бизнес, либерализовать таможенное и валютное законодательство, чтобы людям было проще работать, производить продукт, дать льготы по увеличению рабочих мест, скажем, с новых рабочих мест какое-то время не брать социальных налогов, а может быть, и подоходного. Параллельно, наверное, придется не увеличивать субсидии, а сокращать — просто по той причине, что чем больше их человеку даешь, тем у него меньше мотивации работать.

Что касается бюджетной сферы, в ней задействовано не так много людей, живущих за чертой бедности. Все-таки есть свои минимальные оклады, нормы выплат и так далее. Кроме того, лучшее, что можно сделать — это просто их сократить, уменьшить количество людей, дать им возможность заниматься частным бизнесом и развиваться как сотрудникам частных предприятий. Бюджетная сфера — это чиновники в том или ином виде, плюс врачи и учителя, естественно. Последних мы вроде как научились сейчас держать не за чертой бедности, поэтому не этот вопрос сейчас задается. Мы говорим про каких-то клерков административных учреждений. В принципе, их можно просто по большей части закрыть, а контрольные функции передать саморегулируемым организациям. А либерализация экономического законодательства и адресная поддержка предпринимательства дали бы этим людям рабочие места.