Россияне все чаще переступают черту бедности

Уровень бедности в России опять вырос. Как подсчитал Росстат, доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале вплотную приблизилась к 13%. Что будет дальше? Об этом — Андрей Загорский и Глеб Силко.

Результаты многочисленных опросов указывают на то, что гражданам зачастую не хватает денег на самое необходимое. В результате многие вынуждены брать потребительские кредиты, и это в конечном итоге лишь еще больше осложняет их и без того непростое финансовое положение. При этом эксперты отмечают, что низкий уровень доходов населения сокращает спрос, а это мешает расти экономике. Получается замкнутый круг, и выход из него следует искать не в экономике, а в политике, считает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин: «Все-таки главный способ бороться с бедностью — это увеличивать размер всего “пирога”, должен быть экономический рост. Для этого требуется в первую очередь благоприятная инвестиционная среда. К сожалению, ее у нас сейчас нет. И это связано не с экономическими проблемами.

Бизнесмены не чувствуют себя в безопасности, поэтому отказываются от инвестиций, экономика не растет, “пирог” не увеличивается».

Недавно глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года в России может начаться рецессия. По прогнозу ведомства, рост реальных доходов населения к концу этого года составит всего 0,1%. Теоретически такого сценария можно избежать, но на практике это, скорее всего, не получится, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Стремление обеспечить максимально возможную дань, чтобы все работали хотя бы где-то, приведет к тому, что найти хорошего работника будет крайне затруднительно. Это катастрофически осложняет формирование новых предприятий. Ко всему прочему неготовность властей обанкротить недееспособные компании приводит к тому, что малоэффективные игроки не уходят, а новые не появляются. Я не верю, что кто бы то ни было, решит сильно менять ситуацию».

Как вырастут доходы россиян к 2024 году Читать далее

Низкий уровень материального благосостояния россиян привлек внимание Владимира Путина. По указу президента уровень бедности к 2024 году необходимо уменьшить как минимум вдвое. В Минэкономразвития считают, что в следующем году ситуация существенно не изменится, и доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума останется на уровне около 13%.

По итогам первого полугодия за чертой бедности оказались 19,8 млн россиян. Это на 200 тыс. граждан больше, чем за тот же период годом ранее.