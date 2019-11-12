«Саммит вполне может оказаться бессмысленным»

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили разведение сил в Донбассе. Телефонный разговор президента России и канцлера ФРГ состоялся вечером 11 ноября. Лидеры отметили важность полного соблюдения минских договоренностей и необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины. Разведение войск в селе Петровское должно снять последнее препятствие на пути проведения саммита в «нормандском формате». Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, при каких условиях этот саммит может оказаться результативным.

Долгожданное разведение противоборствующих сил в селе Петровское Донецкой области снимает главное препятствие для проведения саммита в «нормандском формате» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. Разведение войск на двух участках — Золотое и Петровское — в качестве предварительного условия встречи в верхах называла в первую очередь Москва. Именно она наиболее скептически относилась к идее саммита, которого упорно добивался президент Украины Владимир Зеленский, и, как считают в Киеве, искала любой предлог, чтобы его оттянуть. Но после принятия Украиной «формулы Штайнмайера» и разведения сил в Золотом и Петровском поводов для откладывания встречи в верхах не остается.

Впрочем, вопросов по-прежнему гораздо больше, чем ответов.





И главное основание для беспокойства можно сформулировать так: если даже такой символический шаг, как разведение сил в двух относительно спокойных, далеко не ключевых точках на линии фронта, дался Киеву с таким колоссальным трудом и занял столько времени, что же будет дальше? Когда понадобится претворять в жизнь другие более важные, сложные, деликатные пункты минских соглашений: внесение изменений в конституцию, амнистия участникам боевых действий, особый статус для Донбасса, закон о проведении выборов там?

Страшно представить, какое бешеное сопротивление будут оказывать радикалы и стоящие за ними политические силы, которые только что провели своеобразную репетицию, направив людей в камуфляже в зону разведения в Золотом и, судя по всему, остались этой репетицией довольны. Радикалы добились того, что власть и конкретно президент Владимир Зеленский прислушиваются в первую очередь к ним и именно перед ними пытаются оправдаться — объяснить им свои шаги.

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Но с каждым новым шагом на пути реализации минских соглашений это будет становиться все труднее. Потому что так называемая «патриотическая общественность» на Украине реализации этих соглашений не хочет, о чем ее представители открытым текстом говорят при каждом удобном случае: и на митингах, и в телеэфире, и с парламентской трибуны.

Чтобы успокоить радикалов, Зеленский объясняет, что на уступки, которых они так боятся, власть идти не собирается.

Что цель президента — добиться саммита «четверки», убедить Владимира Путина прилететь в Париж, а уж там Киев представит свой альтернативный мирный план, который существенно отличается от минского и учитывает точку зрения украинской «патриотической общественности».

Внутри страны этот аргумент, возможно, сработает.





Вот только в Париже от Зеленского будут ждать совсем иного подхода — не альтернативу минским соглашениям, а четкого плана по их реализации. Новые идеи, сформулированные под влиянием киевских и львовских «патриотов», едва ли оценят не только Владимир Путин, но и западные участники «четверки» — президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель. Так что саммит в «нормандском формате», даже если он в ближайшее время состоится, вполне может оказаться бессмысленным.