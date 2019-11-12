Космодром Восточный недосчитался миллиардов

Космодром Восточный снова оказался в центре скандала. Накануне Владимир Путин возмутился воровством во время его строительства. На совещании с правительством президент потребовал лучше контролировать проведение закупок и прозрачно использовать бюджетные деньги. К кому именно обращался президент? И что последует за его критикой? Тему продолжат Кирилл Абакумов и Анна Пестерева.

Владимир Путин лично участвовал в выборе места для строительства космодрома Восточный. Проект, который начали в 2012 году, должен был стать символом возрождения космической отрасли России. Но сейчас космодром известен, как, возможно, самая скандальная стройка страны.

Путин о космодроме Восточный: воруют сотнями миллионов, порядок навести не удалось Читать далее

Проблем много: перенос сроков ввода новых объектов, брак уже в построенном стартовом комплексе, жалобы работников на задержки зарплат. Но главное даже не это, а то, что воруют, говорит Владимир Путин: «Сто раз было сказано — работайте прозрачнее, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер — нет, воруют, сотнями миллионов. Порядка так до сих пор не удалось навести как следует».

Украден каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома Восточный, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Общая сумма присвоенного — 11 млрд руб. По обвинениям в хищении осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследует Следственный комитет. Перед судом предстали в основном подрядчики и строители.

К кому обращался президент? Дмитрий Песков отметил, что слова были адресованы предыдущим кураторам проекта, а не нынешним. Но ответственность за готовность космодрома Восточный всегда лежала на Дмитрии Рогозине, не соглашается руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «С начала строительства ответственность делилась между Минобороны и тогдашним космическим агентством. Ответственным автоматом становится вице-премьер по оборонному производству — тогда был Дмитрий Рогозин. Эти хищения, о которых говорил президент, явно относятся к моменту, когда Рогозин был вице-премьером.

Система такая, что планы постоянно нарушаются.

Приводит к огромным потерям — большим, чем от воровства, но с этим никто не борется. Это миллиарды, десятки миллиардов рублей».

Счетная палата выявила в «Роскосмосе» за прошлый год нарушений примерно на 50 млрд руб. Глава надзорного органа Алексей Кудрин назвал госкорпорацию рекордсменом по этому показателю.

Высказывание Владимира Путина — плохой сигнал для руководства «Роскосмоса», считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: «Это очевидный наезд уже на “Роскосмос”. Такие достаточно жесткие высказывания были у премьера по поводу всего остального в этом году. И теперь, соответственно, тема перешла на уровень президента. Это очень серьезный сигнал. Как показывает практика, проходит несколько дней, в течение которых будет вынесено то или иное аппаратное решение. В любом случае ничего хорошего такого типа обвинения не несут, тем более что обвинение касается не просто сроков ввода, а фактически это коррупционное обвинение».

Что нужно знать о космодроме Восточный Читать далее

Раздражение тем, как идет строительство космодрома Восточный, Владимир Путин демонстрирует не в первый раз. В сентябре президент уже говорил, что возникло слишком много вопросов, требующих его личного вмешательства.

Жесткие выпады в сторону «Роскосмоса» стали своеобразной традицией, рассуждает независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич, но на судьбе Дмитрия Рогозина это пока никак не отражается, добавляет он: «Все публичные выволочки — это работа на публику, тем более что если мы перейдем к сути, то Счетная палата еще по итогам прошлого года назвала “Роскосмос” самым неэффективным государственным ведомством. И ничего не произошло.

Когда мы говорим о коррупции, то должны понимать, что это некая фикция, имитация».

На космодроме Восточный сейчас возводят стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара». Сдача второй очереди строительства все время переносится. И хотя окончательных сроков не знает, наверное, никто, точно известно, что грандиозное строительство займет еще несколько лет. А значит, в ближайшее время у президента останется повод для беспокойства.

Почему космодром Восточный остался без девелопера Читать далее

Чтобы закончить возведение космодрома Восточный, в правительстве предлагали привлечь Минобороны. Но, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, президент эту идею не поддержал. В госкорпорации предлагают создать подконтрольную ей структуру, которая и доведет строительство объекта до конца. Организация должна стать единственным исполнителем работ.