Космодром Восточный остался без девелопера

Компания Crocus Group Араса Агаларова отказалась от участия в строительстве космодрома Восточный. Это подтвердил сам бизнесмен в интервью изданию The Bell. По его словам, стоимость проекта рассчитана исходя из реалий пятилетней давности, и сейчас правительство должно пересчитать цену подряда. Только в этом случае Crocus Group может вновь заинтересоваться строительством Восточного, заявил Агаларов. Какие объекты там еще предстоит построить? И кого такой подряд может заинтересовать? С подробностями — Григорий Колганов и Владимир Соколов.

Космодром Восточный начали строить еще в 2012 году, и за последние годы этот объект стал одним из самых скандальных госзаказов. Многие предприниматели и чиновники поплатились за него не только бизнесом, но и свободой. В хищениях обвинили, например, владельцев компании «Дальспецстрой» Юрия и Михаила Хризманов, а также спикера Хабаровской краевой думы Виктора Чудова.

Космодром Восточный действительно стал слишком токсичным проектом, и никто из независимых девелоперов просто не готов в него ввязываться, отмечает эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич: «Само по себе в любой стране это было бы очень престижно. Но у нас Восточный имеет такой отрицательный бэкграунд, что никто из серьезных предпринимателей за него браться не хочет. За это может взяться только тот, кто приближен к руководству страны, кого не тронут».

Основатель Crocus Group Арас Агаларов достаточно приближен к высшему руководству страны. Спецпрокурор Роберт Мюллер называл его одной из ключевых фигур в деле о вмешательстве России в выборы. А сам Агаларов в интервью The Bell подтвердил, что имеет прямой доступ к членам правительства и лично обсуждал вопрос того же космодрома Восточный с профильными министрами. По всей видимости, даже это не дает 100-процентного иммунитета в случае проблем. Именно поэтому Агаларов сразу сказал, что 40 млрд руб. на строительство стартового стола для ракеты «Ангара» ему не хватит. Провалить этот объект действительно опасно, ведь иначе сорвется одна из важнейших частей российской космической программы, пояснил «Ъ FM» руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Когда запланировали его сделать, сразу говорили, что нужно строить один старт для “Ангары”, но со строительством очень затягивали, а отчитываться надо. Поэтому взяли и построили никому не нужный восьмой или седьмой старт для “Союза”.

Правительству нужно сосредоточиться на этом вопросе, выяснить, что именно надо, какие суммы. Вполне могут сделать за три года».

Для Араса Агаларова и Crocus Group это уже не первый государственный заказ. Компания, в частности, построила кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский и два стадиона к чемпионату мира по футболу — в Ростове-на-Дону и Калининграде. И в сравнении со многими другими исполнителями госзаказов претензий к Агаларову было немного. Сам он в интервью телеканалу МИР-24 говорил, что всегда строит как для себя: «Любое строительство — это 12 разделов проекта. Когда мне пришлось самому в это вникнуть, я понял, что не так страшен черт, как его малюют — можно самому все делать. С этого момента мы стали браться сначала за стройки для себя, а потом параллельно нам начали поручать и большие объекты, которые нужно было сделать для государства. Мне ни за один объект не стыдно. Иногда даже мы не помещаемся в бюджет, тратим свои деньги, но задача стоит сделать все очень хорошо».

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Если правительство все-таки пойдет бизнесмену на уступки, то построить объект он обещает даже раньше срока — за два года. А если нет, то, по всей вероятности, Восточный так и останется долгостроем.

В начале года премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное развитию «Роскосмоса». Он посетовал, что там слишком много занимаются прожектерством и посоветовал «меньше рассуждать и больше делать».