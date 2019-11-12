Регионы пойдут по фуд-холлам

Растущие в Москве взрывными темпами фуд-холлы начнут появляться в регионах: консультанты уверены, что сейчас к появлению заведений такого формата готовы минимум пять городов-миллионников. Но многие участники рынка пока относятся к этому скептически, опасаясь, что жителей регионов отпугнет высокий средний чек — в столичных фуд-холлах он достигает 1 тыс. руб. на человека.

Казань, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Пермь станут перспективными направлениями для открытия фуд-холлов, прогнозируют аналитики компании «Магазин магазинов». Консультанты выделяют эти города за счет высоких показателей оборота локальных рынков общепита, хорошей динамики открытия новых заведений и среднего уровня дохода.

Ведущий аналитик «Магазина магазинов» Ярославна Шилова прогнозирует, что в регионах фуд-холлы начнут активно открываться с 2020 года: планы по выходу на новые рынки уже есть у некоторых работающих в Москве операторов.

«Сейчас мы видим запросы от региональных торгцентров: фуд-холлы готовы открывать либо новые объекты, либо старые, которым необходимо провести реконцепцию»,— поясняет она. В качестве примера госпожа Шилова приводит краснодарский молл «Центр города», который готовит к открытию собственный фуд-холл на 2,5 тыс. кв. м (25 гастрономических концепций).

В CBRE соглашаются, что формат фуд-холлов может быть востребован в городах-миллионниках: по данными аналитиков, сейчас многие торгцентры ищут для себя таких операторов. Сооснователь StrEat Максим Попов указывает, что его компания сейчас рассматривает различные площадки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани и других городах. Он уверен, что в некоторых регионах, например Екатеринбурге, средний чек при этом может практически не отличаться от московского.

Но далеко не все участники рынка общепита позитивно оценивают перспективы развития в регионах.

«Средний чек в Москве для фуд-холлов составляет 1 тыс. руб. на человека, даже если мы снизим его на 30%, до 700 руб., то для регионов это будет слишком дорого»,— рассуждает директор по развитию Gremm Grouo Артем Букин. Он сомневается, что этот формат будет востребован даже в Санкт-Петербурге из-за слишком высокой конкуренции на местном рынке.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров пока тоже настроен скептически. Хорошие показатели работы даже в Москве, по его мнению, демонстрируют только два-три проекта, в то время как остальные сталкиваются с недостатком гостей. Господин Гончаров предполагает, что для успешной работы в регионах средний чек фуд-холла не должен превышать 350 руб. Он убежден, что достичь этого возможно за счет грамотной работы с арендаторами.

Формат фуд-холлов сейчас развивается в Москве взрывными темпами. Если в июне, по данным 2ГИС, в такой концепции работало 24 проекта, то к ноябрю их число выросло до 40. Ярославна Шилова поясняет, что в Москве фуд-холлами насыщена в основном центральная часть города. По ее прогнозам, новые проекты могут начать активно развиваться в спальных районах и офисных кластерах. В этом году формат фуд-холлов впервые вышел за пределы столицы — три проекта, согласно оценкам 2ГИС, открылись в Санкт-Петербурге.

Готовность регионов к появлению фуд-холлов в «Магазине магазинов» связывают, в частности, с высокими темпами открытия новых заведений общепита.

По расчетам 2ГИС, сейчас в 15 городах-миллионниках работают 104 тыс. точек — это на 19% выше, чем в октябре 2018 года. При этом Москва, где количество заведений за год выросло на 24%, по динамике открытий находится только на шестом месте. Лидирует Воронеж, где из-за низкой обеспеченности количество точек общепита увеличилось сразу на 32% (до 2,94 тыс.), на втором месте Омск — 31% (3,49 тыс.), на третьем Ростов-на-Дону — 27% (3,36 тыс.).

Самым обеспеченным заведениями общепита городом среди российских миллионников оказалась Пермь: на 1 тыс. жителей здесь приходится 4,3 точки, в Казани этот показатель составляет 4,09, в Нижнем Новгороде — 3,86. В Москве вопреки активному развитию рынок продолжает оставаться достаточно свободным: на каждую тысячу человек приходится 2,53 заведения, и среди всех крупных городов она занимает 13-е место. Ярославна Шилова объясняет, что перспектива появления фуд-холлов в городах дополнительно зависит от готовности как самого ресторанного рынка, так и местного населения. «Сейчас многие молодые люди воспринимают фуд-холлы как место проведения досуга»,— поясняет эксперт.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков, Анатолий Костырев