12 ноября, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ   |  купить фото

Регионы пойдут по фуд-холлам

В городах-миллионниках появится новый формат

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

Растущие в Москве взрывными темпами фуд-холлы начнут появляться в регионах: консультанты уверены, что сейчас к появлению заведений такого формата готовы минимум пять городов-миллионников. Но многие участники рынка пока относятся к этому скептически, опасаясь, что жителей регионов отпугнет высокий средний чек — в столичных фуд-холлах он достигает 1 тыс. руб. на человека.


Казань, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Пермь станут перспективными направлениями для открытия фуд-холлов, прогнозируют аналитики компании «Магазин магазинов». Консультанты выделяют эти города за счет высоких показателей оборота локальных рынков общепита, хорошей динамики открытия новых заведений и среднего уровня дохода.

Ведущий аналитик «Магазина магазинов» Ярославна Шилова прогнозирует, что в регионах фуд-холлы начнут активно открываться с 2020 года: планы по выходу на новые рынки уже есть у некоторых работающих в Москве операторов.

«Сейчас мы видим запросы от региональных торгцентров: фуд-холлы готовы открывать либо новые объекты, либо старые, которым необходимо провести реконцепцию»,— поясняет она. В качестве примера госпожа Шилова приводит краснодарский молл «Центр города», который готовит к открытию собственный фуд-холл на 2,5 тыс. кв. м (25 гастрономических концепций).

В CBRE соглашаются, что формат фуд-холлов может быть востребован в городах-миллионниках: по данными аналитиков, сейчас многие торгцентры ищут для себя таких операторов. Сооснователь StrEat Максим Попов указывает, что его компания сейчас рассматривает различные площадки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Казани и других городах. Он уверен, что в некоторых регионах, например Екатеринбурге, средний чек при этом может практически не отличаться от московского.

Но далеко не все участники рынка общепита позитивно оценивают перспективы развития в регионах.

«Средний чек в Москве для фуд-холлов составляет 1 тыс. руб. на человека, даже если мы снизим его на 30%, до 700 руб., то для регионов это будет слишком дорого»,— рассуждает директор по развитию Gremm Grouo Артем Букин. Он сомневается, что этот формат будет востребован даже в Санкт-Петербурге из-за слишком высокой конкуренции на местном рынке.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров пока тоже настроен скептически. Хорошие показатели работы даже в Москве, по его мнению, демонстрируют только два-три проекта, в то время как остальные сталкиваются с недостатком гостей. Господин Гончаров предполагает, что для успешной работы в регионах средний чек фуд-холла не должен превышать 350 руб. Он убежден, что достичь этого возможно за счет грамотной работы с арендаторами.

Формат фуд-холлов сейчас развивается в Москве взрывными темпами. Если в июне, по данным 2ГИС, в такой концепции работало 24 проекта, то к ноябрю их число выросло до 40. Ярославна Шилова поясняет, что в Москве фуд-холлами насыщена в основном центральная часть города. По ее прогнозам, новые проекты могут начать активно развиваться в спальных районах и офисных кластерах. В этом году формат фуд-холлов впервые вышел за пределы столицы — три проекта, согласно оценкам 2ГИС, открылись в Санкт-Петербурге.

Готовность регионов к появлению фуд-холлов в «Магазине магазинов» связывают, в частности, с высокими темпами открытия новых заведений общепита.

По расчетам 2ГИС, сейчас в 15 городах-миллионниках работают 104 тыс. точек — это на 19% выше, чем в октябре 2018 года. При этом Москва, где количество заведений за год выросло на 24%, по динамике открытий находится только на шестом месте. Лидирует Воронеж, где из-за низкой обеспеченности количество точек общепита увеличилось сразу на 32% (до 2,94 тыс.), на втором месте Омск — 31% (3,49 тыс.), на третьем Ростов-на-Дону — 27% (3,36 тыс.).

Самым обеспеченным заведениями общепита городом среди российских миллионников оказалась Пермь: на 1 тыс. жителей здесь приходится 4,3 точки, в Казани этот показатель составляет 4,09, в Нижнем Новгороде — 3,86. В Москве вопреки активному развитию рынок продолжает оставаться достаточно свободным: на каждую тысячу человек приходится 2,53 заведения, и среди всех крупных городов она занимает 13-е место. Ярославна Шилова объясняет, что перспектива появления фуд-холлов в городах дополнительно зависит от готовности как самого ресторанного рынка, так и местного населения. «Сейчас многие молодые люди воспринимают фуд-холлы как место проведения досуга»,— поясняет эксперт.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков, Анатолий Костырев


Крупнейшие города России по обеспеченности заведениями общепита

Место Город Число точек на 1 тыс. человек (%) Численность населения (тыс. человек) Общее количество точек* Динамика открытий (%)**
1 Пермь 4,3 1053,9 4587 9
2 Казань 4,09 1251,9 5123 11
3 Нижний Новгород 3,86 1253,5 4842 5
4 Санкт-Петербург 3,83 5383,8 20635 12
5 Новосибирск 3,71 1611,8 5999 27
6 Екатеринбург 3,67 1483,1 5446 19
7 Челябинск 3,14 1200,7 3769 18
8 Омск 2,98 1165 3478 31
9 Самара 2,98 1156,6 3458 15
10 Красноярск 2,96 1095,2 3242 25
11 Воронеж 2,79 1054,1 2939 32
12 Уфа 2,72 1124,2 3060 14
13 Москва 2,53 12615,2 31938 24
14 Ростов-на-Дону 2,52 1333,3 3360 27
15 Волгоград 2,39 1013,4 2417 8

*На октябрь 2019 года.

**За год.

Источник: 2ГИС, расчеты “Ъ”.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя