Фуд-моллы подплывают к Неве

Популярный в Москве формат фуд-моллов продолжит развиваться и в Санкт-Петербурге: сразу два столичных гастропроекта StrEat и «Депо» ищут площадки для новых заведений. По мнению экспертов, речь идет о неосвоенном рынке, где, несмотря на большой потенциал, конкуренция жестка и агрессивна.

О том, что фуд-молл «Депо» (контролируется «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева) ищет помещение под новый проект в Санкт-Петербурге, “Ъ” узнал от двух консультантов рынка недвижимости. В пресс-службе «Депо» не ответили на запрос “Ъ”. Площадку от 1,5 тыс. до 3 тыс. кв. м под свой проект ищет и основатель гастрономической улицы StrEat Максим Попов. Он подтвердил эту информацию, добавив, что открытие намечено на 2020 год.

Один из собеседников “Ъ” говорит, что «Депо» рассматривает в Петербурге разные по локации и площади варианты. По его мнению, речь идет скорее об изучении возможности выхода на новый рынок. Ранее также сообщалось, что владельцы «Депо» ищут площадку под еще один фуд-молл в Москве площадью до 12 тыс. кв. м. Но в Петербурге вряд ли получится открыть фуд-молл таких размеров, сомневается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Максимум инвестору удастся найти объект площадью 5 тыс. кв. м»,— считает он.

Проект «Депо» развивает ресторатор Алексей Васильчук, владелец сети «Чайхона №1», но основным собственником, арендовавшим бывший троллейбусный парк на Миусской улице на 49 лет у «Мосгортранса», выступает группа «Сигма Инвест», контролируемая «Киевской площадью». По собственным данным, общая площадь «Депо» на Миусской достигает 11 тыс. кв. м, включает в себя более 70 различных концепций. Гастрономическая улица StrEat располагается на площади около 2,2 тыс. кв. м в районе метро «Автозаводская» в Москве, включает более 35 различных концепций.

Несмотря на успешность концепции, всего в Санкт-Петербурге может комфортно работать до семи фуд-моллов, полагает Михаил Бурмистров. При этом сейчас в городе уже работают несколько площадок, включая Василеостровский рынок (около 3 тыс. кв. м). Другой проект «Сити фуд», который развивает девелопер «Форт групп», открылся в торгцентре «Сити молл». Создание еще одного большого фудмаркета — около 3 тыс. кв. м — запланировано Zemskiy Group на территории крупнейшего в Петербурге торгцентра «Галерея». При этом в Москве работает около 30 заведений подобного формата, подсчитала директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк.

Фуд-холлы или фуд-маркеты гендиректор Ginza Project Максим Ползиков называет одним из самых актуальных форматов в сфере общественного питания. Ginza недавно разработала концепцию обновления заброшенных теплиц Таврического сада в Санкт-Петербурге. «Мы придумали, как они смогут трансформироваться в многофункциональное общественное пространство, одну из частей которого займет гастромаркет с фермерским рынком»,— рассказывает Максим Ползиков.

Максим Попов уверен, что Петербург с точки зрения развития фуд-моллов — неосвоенный рынок с большим потенциалом. Инвестиции, которые требуются для открытия фуд-молла или фуд-маркета в Москве или Санкт-Петербурге, отличаются незначительно, поясняет Максим Ползиков.

При этом местные игроки на рынке общественного питания сначала скептически отнесутся к формату и начнут проявлять интерес в течение года, полагает Максим Попов. С ним не соглашается Михаил Бурмистров: по его мнению, ресторанный рынок Петербурга славится жесткой конкуренцией, которая привела к повсеместному падению трафика посетителей. А новые проекты, наоборот, будут как минимум в первое время генерировать трафик.

Никита Щуренков