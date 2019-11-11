Бадаевский завод обретает проектные формы

На территории Бадаевского завода откроют баню и разобьют фруктовые сады. В Москомархитектуре представили проект «дома на ножках» и того, что окажется под ним. Эксперты остались в восторге от идей швейцарских архитекторов и планов застройщика Capital Group. Но у Бадаевского завода по-прежнему немало защитников. Как самый громкий градостроительный проект последних лет обсуждали в мэрии? За этим наблюдал Иван Корякин.

Круглый стол в Москомархитектуре по Бадаевскому заводу напоминал защиту диплома в далеко не первом институте. Комиссия почти не «валила», одобрительно кивала, а местами и вовсе предлагала поаплодировать. Так что партнер бюро Herzog & de Meuron Ольга Большанина вместе с исполнительным директором Capital Group Михаилом Хвесько услышали много приятного.

Рассказали они тоже много интересного. По сути, представили проект «парящего дома» и ответили на вопросы тех, кто называет будущую доминанту Москвы «домом-тараканом». Так, вид на гостиницу «Украина» он не испортит, в реку не сползет, автомобили с комфортом припаркуются под землей, а канализацию проведут в фальшколоннах. Да и вообще проект настолько уникальный, знаковый, что даже задавать вопросы его авторам неуместно, говорил архитектор Сергей Скуратов: «Задавать вопросы про пожарную безопасность в такой ситуации все равно, что задавать вопрос академику математических наук о том, использует ли он таблицу умножения у себя в расчетах. Есть вещи, о которых даже нельзя спрашивать авторов, потому что надо относиться все-таки с пиететом и уважением к профессиональной работе».

Швейцарское бюро Herzog & de Meuron Скуратов назвал «его любимыми и замечательными». И они имеют право на высказывание, а жесткие законы и недовольная общественность, которая, по мнению Скуратова, в большинстве своем консервативна, только мешает архитекторам высказываться. Эксперты почти ничего не добавили — дескать, а что после Скуратова добавить? Разве что государственный эксперт по охране архитектурного наследия Татьяна Кудрявцева парировала: Бадаевский охраняет федеральный закон, а значит, вмешательство касается всех — тем более неосторожное обращение с памятником. «Но вы создаете образ исторического здания. Либо приводите его в этот облик до конца, и это будет действительно комплекс исторических зданий, либо вы немножечко еще чуть-чуть его измените»,— заявила Кудрявцева.

Как Бадаевскому заводу подыскивали защитников Читать далее

Зато фасад завода архитекторы обещают отреставрировать, утраченный корпус восстановить, в огромном элеваторе сделать баню, а вокруг разбить общественный парк, которому само «Зарядье» позавидует. Все доводы противников строительства о разрушении памятника архитектуры, казалось, меркли на фоне красочных слайдов. Да, проект разработан на самом высоком уровне. Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, это «классно проделанная работа», а разного рода согласования могут только навредить реализации: «Я бы лично с учетом истории проекта, авторов этого проекта, после экспертизы, которая была сделана, обсуждения, рассмотрения, считал просто, что это избыточное действие.

Мы все-таки считаем, что проекту надо помогать в реализации, а не выставлять постоянно препятствия какие-то. И Архсовет может быть здесь расценен как препятствие скорее, чем помощь».

Но проект «дома на ножках» пока не согласован — впереди публичные слушания. И если профессиональное сообщество не скрывает восторга, то местные жители другого мнения: им «дом-таракан» не нужен. А почему, так никто и не узнал — их на обсуждение в Москомархитектуру не пригласили.

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки территории Бадаевского завода пройдут 18 ноября. Если проект одобрят, застройщику понадобятся три-четыре месяца на получение документов для начала работ.