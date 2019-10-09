Застройка Бадаевского завода дошла до Белого дома

Снос части исторических построек Бадаевского пивоваренного завода и застройку его территории в среду обсуждали на круглом столе в Мосгордуме. На нем присутствовали местные жители и депутаты, а также предприниматели, арендующие помещения на заводе, общественники и представитель компании-застройщика. Он стал единственным гостем круглого стола, который давал ответы на вопросы возмущенных слушателей, поскольку представители стройкомплекса Москвы на круглый стол не пришли. Кроме того, вопрос о застройке Бадаевского завода был поднят в стенах Госдумы в ходе правительственного часа с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко: господин Мутко заявил, что о проблеме слышал, и пообещал изучить ситуацию.

Круглый стол в Мосгордуме организовала депутат от фракции КПРФ Екатерина Енгалычева. Кроме архитекторов, общественников, представителей бизнеса, муниципальных депутатов и местных жителей на мероприятие были приглашены представители Москомархитектуры и департамента градостроительной политики Москвы, но они не явились. Застройщика — компанию Capital Group — представлял руководитель проекта Дмитрий Летов. Основными вопросами, ответы на которые хотели получить участники круглого стола от господина Летова, стали транспортная ситуация в районе предполагаемой стройки и план сноса исторических построек.

Напомним, Capital Group планирует построить в Дорогомилово жилой комплекс высотой до 75 м (8–16 этажей) с трехуровневой подземной парковкой. Основная часть его конструкции будет располагаться над Бадаевским пивзаводом — на десятках 35-метровых колонн. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил этот проект как «вызывающий, но интересный». В свою очередь, общественники из «Архнадзора» утверждают, что при строительстве будут уничтожены исторически ценные и дореволюционные постройки. По их мнению, изменение границ охраной зоны пивзавода противоречит законодательству. В августе текущего года Мосгорнаследие опубликовало историко-культурную экспертизу, в которой строения северной части завода названы «поздними дисгармоничными пристройками». Ведомство одобрило их демонтаж. Под удар попали и предприниматели, арендующие на территории завода помещения. Как ранее сообщал “Ъ”, арендаторы Бадаевского за свой счет отремонтировали 40 тыс. кв. м. Возможные общие потери от выселения бизнес оценивает от 2 млрд до 4 млрд руб.

«Совершенно безумная ситуация, когда добротные, крепкие кирпичные здания признаются аварийными, выводятся из памятников архитектуры,— отметила госпожа Енгалычева.— То есть половинка — памятник, а половинка — не памятник. Это как так? Что за эксперты такие выводили из памятников архитектурного наследия половину здания?» По словам архитектора и архивиста Ольги Ким, которая вместе со своими коллегами провела самостоятельное исследование комплекса зданий, два помещения, которые имеют абсолютно одинаковые характеристики, не могут иметь различную культурную ценность. Она заявила, что власти Москвы утаивают часть документации — например, не представили общественности экспертизу, на основании которой разрешен снос построек.

Кроме вопроса исторической ценности зданий участников круглого стола беспокоили возможные транспортные проблемы из-за строительства жилого квартала, а также возможное ухудшение качества жизни людей в районе Дорогомилово.

Некоторые из выступавших выражали опасения, что нынешняя территория завода, несмотря на заверения застройщика о создании общественного городского пространства, может стать частной и огороженной забором или шлагбаумом. Ответы на эти вопросы они пытались получить у единственного представителя застройщика Дмитрия Летова.

По словам господина Летова, проект нацелен не только на сохранение объектов культурного наследия, но и на восстановление архитектурного ансамбля по историческим чертежам. Кроме жилых построек там появится общественное пространство для занятия спортом и отдыха, парк площадью около 4 га, который будет связывать территорию жилых домов с набережной.

«Прозвучали цифры, что мы в пять раз увеличиваем транспортную нагрузку. На основании чего эти выводы сделаны? У меня нет таких цифр, и они далеки от реальности»,— заявил господин Летов.

Он добавил, что перед строительством рассчитывалась пропускная способность улиц района. По его словам, хуже ситуация точно не станет, в том числе за счет подземного паркинга.

Участникам мероприятия ответы представителя Capital Group доверия не внушили. По итогам круглого стола была принята резолюция с обращением к мэру и правительству Москвы с требованиями провести повторную независимую экспертизу архитектурного ансамбля завода, рассмотреть возможность отмены его застройки, воздержаться от пересмотра охранных зон и создать рабочую группу при мэрии для обсуждения дальнейшего развития этой части города.

Во вторник тема застройки Бадаевского завода прозвучала и в стенах Госдумы. На правительственном часе, участником которого был вице-премьер РФ Виталий Мутко, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что новостройка «на месте памятника архитектуры» приведет к транспортному коллапсу. «Я тоже немного слышал об этой проблеме. Мы с правительством Москвы посмотрим, что можно сделать с этой проблемой»,— ответил господин Мутко.

Елена Рожкова