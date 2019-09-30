Бадаевскому заводу подыскивают защитников

Сергея Собянина пригласили на Бадаевский завод, чтобы мэр защитил его. В распоряжении “Ъ FM” оказалось письмо на имя мэра Москвы. Его подписали жители Дорогомилова, бизнесмены и градозащитники из «Архнадзора». Они опасаются частичного сноса старинного завода на Кутузовском проспекте из-за предстоящего строительства «дома на ножках» на его территории. Это стало возможным благодаря экспертизам, проведенным с нарушениями, уверены авторы письма. Они видят в ситуации угрозу историческому наследию. “Ъ FM” поговорил с авторами обращения и узнал, какие планы на Бадаевский завод у властей и девелоперов. С подробностями — Иван Корякин.

Будущую застройку территории Бадаевского завода авторы письма называют антигуманной. Чиновники Департамента культурного наследия, как они считают, согласовывают «недостоверные документы». Речь идет об экспертизах, которые повлияли на статус корпусов завода. На этих документах в истории с пивзаводом многое завязано, и вот почему: Бадаевский — памятник промышленной архитектуры, его ансамбль сформировался к 1912 году. Но согласно недавним экспертизам, некоторые его части, оказывается, «поздние советские пристройки», указывают авторы письма. Координатор «Архнадзора» Константин Михайлов это подтверждает: «Резать памятник по “живому”, отдельные его части, причем построенные в то же время и теми же архитекторами, что и сохраняемые, называть неценными и обрекать их на снос — это недопустимая манипуляция. Легализация этого строительного проекта сейчас просто убьет этот замечательный архитектурный ансамбль, поставленный ему “на голову”».

«На голову» — это почти в буквальном смысле. Проект швейцарских архитекторов, который собирается реализовывать Capital Group, называют «домом на ножках», точнее, на 35-метровых сваях. Для них-то, как считают защитники завода, Мосгорнаследие и расчищает площади. Хотя чиновники заявляют о согласии с актами экспертизы. А сам девелопер неоднократно пояснял “Ъ FM”, что территорию благоустроят, старые здания Бадаевского отреставрируют, а один из корпусов вообще восстановят. Но для этого, правда, придется приостановить эксплуатацию помещений. И это еще одна болевая точка в письме к мэру. Авторы указывают: «с 2015 года территория развивается как спортивный, культурный и ресторанный кластер». И в реставрацию помещений бизнес вложил десятки миллионов, рассказывала недавно “Ъ FM” один из арендаторов Оксана Сколотина: «Здание отапливается. Приточно-вытяжная вентиляция там подведена. В здании восстановлены все стены — их не было абсолютно. Сделаны усиления, окна. Только на дизайн-проект нами потрачено 37 млн».

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Всего арендаторы Бадаевского отремонтировали 40 тыс. кв. м. Возможные общие потери от выселения, о котором ранее рассказывал “Ъ FM”, бизнес оценивает от 2 до 4 млрд руб. Что касается местных жителей, то им, конечно, деньги не терять, но проект как минимум задевает их эстетические чувства, говорит Анастасия Белякова — она живет в Дорогомилове. «Есть уже сложившийся архитектурный ансамбль Кутузовского проспекта, и возводить здесь что-либо нужно очень аккуратно. Я лично не против сочетания современной архитектуры и какой-то классики. Но в этом конкретно контексте проект и связанные с ним действия — уничтожение памятника архитектуры — меня как жителя района просто не могут не трогать»,— пояснила Белякова.

Хотя власти уверены, что «“парящий дом” впишется в архитектуру города» — это слова заммэра Марата Хуснуллина. А Сергей Собянин в интервью журналистам ВГТРК добавил к этому еще два эпитета — «вызывающий и интересный»:

— Это перспективные территории для развития Москвы. Мы не можем допустить, чтобы такая «депрессуха» была почти в центре города. Тому же Бадаевскому заводу нужно сделать проект планировки, несколько, может быть, даже вызывающий, но интересный, современный. — Есть понимание, что будет там? — Да, конечно.

Вот только защитники Бадаевского подозревают, что у мэра неполная информация о том, что происходит вокруг завода. Авторы письма приглашают Собянина «посмотреть на все своими глазами». Вопрос, правда, когда мэр приедет. Если задержится, то рискует не увидеть ни арендаторов, ни части завода.

В выходные на территории Бадаевского прошла акция художников в защиту завода. Арендаторы помещений пригласили желающих на «пленэр протеста». В нем приняли участие и члены международного движения Urban Sketchers — они рисуют исторические постройки, находящиеся под угрозой сноса.